Wegen des steigenden Fachkräftemangels müssen Handwerksbetriebe noch stärker auf die Ausbildung junger Menschen setzen. Allerdings scheint es von diesen zu wenige zu geben, die ins Handwerk möchten. Ist das Handwerk zu unattraktiv? Zu uninteressant? Auf die Fragen gibt der aktuelle Workers Cast Antworten.

Von Jörg Mosler

Horst Becker spricht im Workers Cast mit Jörg Mosler über die Ergebnisse des Handwerkskompasses. - © Jörg Mosler

Wie wird das Handwerk – gerade von jungen Menschen – gesehen? Stimmt es, dass Berufseinsteiger keinen Bock auf das Handwerk haben? Diesen und anderen Fragen ist Horst Becker mit seiner Studie „Isotec Handwerkskompass“ nachgegangen. Das Ziel der Studie ist, die Trends und Zukunftsthemen im Handwerk herauszuarbeiten.

Wichtige Erkenntnisse für Unternehmer

So will der Handwerkskompass die Situation im Handwerk transparent machen, um Lösungsmöglichkeiten herauszufinden. Herausgekommen sind einige spannende Ergebnisse, die für Unternehmer in verschiedenen Branchen von Bedeutung sein können. Welche das sind und was Chefs daraus folgern sollten, verrät dieses Interview.

Website zum Handwerkskompass: isotec.de/handwerkskompass

Komplettlösung Mitarbeitergewinnung: handwerk-karriere.com