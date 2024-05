Ist eine überzeugende Geschäftsidee gefunden, ein belastbarer Businessplan erstellt und auch für das Marketing ein umfassendes Konzept festgelegt, kommt die nächste Herausforderung: Wie finanzieren Gründer oder Übernehmer ihre Selbstständigkeit? Wer dabei nur an die Hausbank denkt, limitiert sich selbst. Es gibt etliche Alternativen. Hier sind sie.

Julius Mehlhorn (li.) und Laurin Ziesmer – die zwei Schreinermeister aus München sind gerade dabei ihr gemeinsames Unternehmen zu gründen. - © Micha Wolfson

Eigentlich wollten Julius Mehlhorn und Laurin Ziesmer, beide 25, über den Meisterbonus und den Gründungszuschuss den Start in ihre Selbstständigkeit finanzieren. Doch es kam anders. „Wir wohnen in München, haben aber – da wir in Bayern keinen Platz an einer Meisterschule bekommen haben – eine Schule in Baden-Württemberg besucht“, erzählt Ziesmer. Das Problem: Der Meisterbonus wird dort nach dem Wohnsitz gezahlt – und in Bayern nur, wenn der Abschluss auch in Bayern erfolgt. „Irgendwie sind wir also durchs Raster gefallen“, sagt er. Dass es diese unterschiedlichen Regelungen gibt, hat ihnen niemand gesagt.

Problem: Bildung ist Ländersache

Ähnlich unglücklich ist die Lage beim Gründungszuschuss: „Nur wer arbeitsuchend ist und aus dieser Situation heraus gründet, bekommt das Geld“, weiß Mehlhorn. Was die zwei Schreinermeister nicht wussten: Sie hätten sich zu Beginn der Meisterschule beim Arbeitsamt als voraussichtlich arbeitsuchend nach dem Abschluss melden, oder auch selbstständig in die Arbeitslosenversicherung einzahlen können. „Das kostet nur zehn Euro im Monat. Beides hätte uns den Gründungszuschuss von rund 18.000 Euro gesichert“, erzählt Mehlhorn. Dies wäre ein Hinweis gewesen, den sich Mehlhorn und Ziesmer von der Meisterschule gewünscht hätten.