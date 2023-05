Je höher der Anteil der Fixkosten an den Gesamtkosten, desto schwerer können Betriebe Auftrags- und Umsatzrückgänge wegstecken. Insofern ist der Fixkostenanteil auch ein wichtiger Indikator für die Krisenfestigkeit des Unternehmens.

Aufgrund des großen Maschinenparks haben Tischler in der Regel einen höheren Fixkostenanteil als etwa Dachdecker oder Hochbau-Betriebe. - © industrieblick - stock.adobe.com

Was sagt die Kennzahl aus?

Im Gegensatz zu den variablen Kosten, die unmittelbar von der Auftragslage und Beschäftigungsauslastung abhängen, fallen die Fixkosten auch in Krisenzeiten kontinuierlich an und belasten den Betrieb. Zu den klassischen Fixkosten im Handwerk zählen neben Gehältern und Sozialabgaben vor allem Mieten, Versicherungen, Abschreibungen, Kosten für den Fuhrpark, IT-Kosten sowie die Ausgaben für Energie. Je höher die Fixkosten im Verhältnis zu den gesamten Kosten eines Betriebes sind, desto größer ist die Gefahr, dass es bei Umsatzverlusten zu Liquiditätsengpässen kommt.

Wie beeinflusst die Kennzahl die Zukunftsfähigkeit?

Je höher der Anteil der Fixkosten an den Gesamtkosten, desto geringer wird der Spielraum zum Abfangen von Umsatzverlusten. Sind gleichzeitig nur wenig Rücklagen etwa in Form von Eigenkapital oder Rückstellungen vorhanden, können die Fixkosten die Existenz und damit auch die Zukunftsfähigkeit massiv gefährden. Vor allem in Branchen mit einem strukturbedingt hohen Fixkostenanteil wie etwa bei den Tischlern (siehe Tabelle am Ende des Beitrags) sollten Unternehmer unbedingt einen Puffer für Krisenfälle aufbauen.

Welche Stellschrauben hat der Unternehmer?

Um langfristig einen möglichst hohen Effekt zu erzielen, sollten Unternehmer vor allem die großen Fixkostenblöcke wie Personalkosten sowie die Kosten für Maschinen, Anlagen und den Fuhrpark im Blick haben. Während sich die Personalkosten durch die Vergabe ausgewählter Leistungen an Dritte (Buchhaltung, Marketing, Website-Betreuung etc.) reduzieren lassen, entlastet Leasing die Liquidität bei Investitionen in Maschinen und Fuhrpark oder in die IT. Bei kurzfristigen Krisen können Kurzarbeit und/oder die Stundung von Leasingraten für Entlastung sorgen.



Die Formel: So wird die Kennzahl berechnet Fixkostenanteil = Fixkosten*

-------------------

Gesamtkosten x 100