Es gibt sie: die Arbeitgeber, die keine Schwierigkeiten haben, neue Mitarbeiter und Auszubildende zu finden. Die Arbeitgeber, die nicht Anzeige nach Anzeige schalten, um am Ende trotzdem ohne neue Fachkraft dazustehen. Doch was machen sie anders als die anderen? Eine erste Antwort darauf gibt dieser Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Jörg Mosler schreibt sein viertes Buch und gibt erste Einblicke. - © Behrendt und Rausch

Ich bin gerade dabei mein viertes Buch zu schreiben. Hierfür interviewe ich sehr erfolgreiche Arbeitgeber und Ausbilder aus dem Handwerk. Ihre Strategien, Vorgehensweisen, sowie Tipps und Tricks kommen dann in das neue Buch. Was sich nach dem vierten Interview bereits herauskristallisiert, sind die großen Gemeinsamkeiten, die alle diese Arbeitgeber haben.

Die Persönlichkeit macht es aus

Eines sei schon einmal vorab gesagt: Es geht um Persönlichkeit und Auftreten. Deshalb gilt: Wer bisher vergeblich neue Mitarbeiter sucht, muss nicht unbedingt an der Stellenanzeige arbeiten, sondern gegebenenfalls an sich selbst. Doch was genau die erfolgreichen Arbeitgeber im Kern ausmacht, verrät diese Podcastfolge.

