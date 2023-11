Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe kommen aus Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg. Bei der Preisverleihung am 6. November 2023 im Bundeswirtschaftsministerium freuten sich der Ostfriesisch-Papenburger-Ausbildungsverbund, Lerch Genusswelten und – in der Kategorie Handwerk – die Baierl & Demmelhuber Innenausbau GmbH aus Töging am Inn über die begehrte Auszeichnung.

Strahlende Siegerinnen und Sieger: Alle am 6. November 2023 ausgezeichneten Betriebe und Initiativen mit Awards und Urkunden. - © WJD/Christian Schneider

Auch 2023 waren die Räumlichkeiten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz ein würdiger Rahmen für das "Ausbildungs-Ass". Der Award, der von den Wirtschaftsjunioren Deutschland gemeinsam mit der Inter Versicherungsgruppe, den Junioren des Handwerks und handwerk magazin verliehen wird, prämiert die kreativsten Ausbildungskonzepte in den Kategorien "Industrie, Handel und Dienstleistung", "Handwerk" und "Ausbildungsinitiativen". Folgende Siegerinnen und Sieger wurden von der gemeinsamen Jury mit dem mit 15.000 Euro dotierten Preis ausgezeichnet:

Kategorie Handwerk: Baierl & Demmelhuber Innenausbau GmbH

Gewinner des Ausbildungs-Ass 2023 in der Kategorie Handwerk ist die Baierl & Demmelhuber Innenausbau GmbH (B+D) aus Töging am Inn. Die Abbruchquoten in der dualen Ausbildung nehmen zu, doch nicht so in diesem inhabergeführten Unternehmen aus Töging am Inn. Denn im direkten Kontakt mit den Azubis des Unternehmens erhalten Jugendliche die ersten Infos rund um die Ausbildung bei B+D ganz praxisnah – ob an den Mitmachstationen bei einer Bildungsmesse in der Region, mit Praxisworkshops bei Betriebsbesichtigungen oder durch Azubibotschafter, die an Schulen von ihrem Arbeitsalltag berichten.

Das Onboarding im Betrieb übernehmen später Azubi-Paten, für eine enge und persönliche Betreuung. Auch bei digitalen Lehrformen geht der Betrieb voran: In der digitalen Wissensdatenbank „B+D IQ“ können die Azubis rund 600 Lernmaterialien rund um die Arbeitsprozesse und Systeme unabhängig von Ort und Zeit nutzen.

Kategorie Handel, Industrie, Dienstleistungen: Lerch Genusswelten

Das Ausbildungs-Ass in der Kategorie Handel, Industrie, Dienstleistungen sind die Lerch Genusswelten aus Biberach an der Riß. Im Unternehmen treffen Auszubildende aus Marokko, Ungarn, Indonesien, Tadschikistan, Afghanistan, Nicaragua, Kroatien, Griechenland, Usbekistan, Madagaskar und Deutschland aufeinander.

Der Ausbildungsprozess ist ebenso vielfältig und umfasst neben Mentoring und Team-Events auch Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung. Um die Abbruch-Quote gering zu halten, dürfen Interessierte junge Menschen im Betrieb zunächst ein Praktikum absolvieren. Die durchschnittliche Übernahmequote der Azubis nach Abschluss der Ausbildung liegt bei über 80 Prozent.

Kategorie Ausbildungsinitiativen: Ostfriesisch-Papenburger-Ausbildungsverbund

Die Auszeichnung in der Kategorie Ausbildungsinitiativen geht an den Ostfriesisch-Papenburger-Ausbildungsverbund in Oldenburg. Die Ausbildung vernetzt Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung mit Berufskraftfahrern und Fachkräfte für Lagerlogistik. Dazu werden branchenübergreifend regelmäßig mehrwöchige Austauschtermine angeboten, damit die Auszubildenden möglichst alle Facetten der Logistik kennenlernen. Auch gemeinsame Schulungen und Prüfungsvorbereitungen sind Teil des Ausbildungsprozesses.

Durch diesen ganzheitlichen Ansatz werden das Zusammenspiel und die Zusammengehörigkeit der einzelnen Berufe gesteigert, was für die spätere berufliche Weiterentwicklung besonders wichtig ist. Logistik funktioniert nur im Team. Jeder muss wissen, was die anderen machen.

image Ausbildungs-Ass 2023: Impressionen der Preisverleihung Alle Teilnehmer des "Ausbildungs-Ass" 2023 im Gruppenbild. - © WJD/Christian Schneider

Das Siegerfoto in der Kategorie Handwerk: Preisträger ist die Baierl & Demmelhuber Innenausbau GmbH aus Töging am Inn. - © WJD/Christian Schneider

Das Siegerfoto in der Kategorie Handel, Industrie, Dienstleistungen: Preisträger sind die Lerch Genusswelten aus Biberach an der Riß. - © WJD/Christian Schneider

Das Siegerfoto in der Kategorie Ausbildungsinitiativen: Preisträger ist der Ostfriesisch-Papenburger-Ausbildungsverbund in Oldenburg. - © WJD/Christian Schneider

Gastgeber der Preisverleihung war Michael Kellner, Mittelstandsbeauftragter der Bundesregierung und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, das auch erneut die Schirmherrschaft übernahm. - © WJD/Christian Schneider

Im Rahmen der Preisverleihung des "Ausbildungs-Ass" 2023 fand auch eine politische Diskussionsrunde statt. Teilnehmende waren neben Michael Kellner auch Anna Meusert von den Wirtschaftsjunioren Deutschland, Patrick Neumann, Chefredakteur von handwerk magazin, und Phanthipha Chiamchamratrot von der Edeka Südwest Stiftung & Co. KG. - © WJD/Christian Schneider

Ebenfalls mit dabei war der Bundesvorstand der Junioren des Handwerks, die gemeinsam mit den Wirtschaftsjunioren Deutschland, der Inter Versicherungsgruppe und handwerk magazin den begehrten Award verleihen. - © Bundesverband der Junioren des Handwerks e. V.

Im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fand die Preisverleihung in einem würdigen und festlichen Rahmen statt. Ein großes Dankeschön an die Veranstalter! - © Versorgungswerk der HWK Dresden, ihrer KHW und Innungen e.V.

"Die Ausbildung bleibt der zentrale Hebel, um die Fachkräfte von morgen zu gewinnen"

Der Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung und Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Michael Kellner, würdigte die ausgezeichneten Unternehmen: "Zur Bewältigung des Fachkräftebedarfs in Deutschland sind viele Stellschrauben zu drehen, die Ausbildung aber bleibt der zentrale Hebel, um die Fachkräfte von morgen zu gewinnen."

Er betont: "Die diesjährigen Preisträger des Ausbildungs-Ass zeigen eindrucksvoll, wie junge Menschen durch moderne Ausbildungskonzepte abgeholt, in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt integriert und fit für eine immer enger vernetzte Arbeitswelt gemacht werden können", so der Grünen-Politiker. "Die Ausbildungsbetriebe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten damit wichtige Pilotarbeit, um die duale Ausbildung in die Zukunft zu führen und sind nicht zuletzt Aushängeschild für eine duale Ausbildung, die gleichwertig neben der akademischen steht."

"Sich an die junge Zielgruppe anpassen und den Ausbildungsprozess modern gestalten"

Auch Tobias Hocke, Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Deutschland, lobt die ausgezeichneten Betriebe und Initiativen: "Sie zeigen den enormen Wert der Best Practices innovativer Ausbildungskonzepte, die wir mit der Auszeichnung zum 'Ausbildungs-Ass' prämieren", so Hocke.

"In Zeiten vieler unbesetzter Lehrstellen ist es wichtiger denn je, sich an die junge Zielgruppe anzupassen und den Ausbildungsprozess modern zu gestalten. Wir unterstützen Betriebe bei dieser Transformation und fördern mit unserem Netzwerk bundesweit kreative Ideen zur Gewinnung der Fachkräfte von morgen."