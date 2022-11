Am 11. November 2022 wurden in Berlin die besten Ausbildungsbetriebe Deutschlands der Jahre 2020, 2021 und 2022 mit dem „Ausbildungs-Ass“-Preis ausgezeichnet. Das sind die Gewinner.

In Berlin wurden die besten Ausbildungsbetriebe Deutschlands der Jahre 2020, 2021 und 2022 mit dem „Ausbildungs-Ass“ ausgezeichnet. – © WJD/Christian Schneider

Als wichtige Symbole für die Qualität der dualen Ausbildung – so hat Michael Kellner (Grüne) am Freitagmittag die prämierten „Ausbildungs-Asse“ im Haus der Deutschen Wirtschaft bezeichnet. Und diese duale Ausbildung sei eine Stärke unseres Landes, erklärte der Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung und parlamentarische Staatssekretär im Bundeministerium für Wirtschaft und Klimaschutz vor den gut 100 Teilnehmern. „Der Einsatz für eine qualitativ hochwertige Begleitung junger Menschen auf dem Weg der dualen Ausbildung ist eine Win-win-Situation für Unternehmen und Auszubildende, denn beide Seiten profitieren von der praxisnahen Ausbildung.“

Der Grünen-Politiker ging noch einen Schritt weiter: „Die heute vorgestellten Beispiele werden hoffentlich noch mehr Betriebe motivieren, sich für eine gute und praxisnahe Ausbildung zu engagieren. Um dieses Engagement zu unterstützen, haben wir sehr gerne als Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Schirmherrschaft über das ‚Ausbildungs-Ass‘ übernommen.“

Schwannecke: „fantastische Ausbildungslandschaft“

Auch Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), ging in seiner Rede auf die „fantastische Ausbildungslandschaft in Deutschland“ ein. Zudem appellierte er an die Gesellschaft, „die berufliche Bildung noch ein Stück mehr wertzuschätzen“.

Und genau darum geht es seit 26 Jahren beim „Ausbildungs-Ass“ – die Ausbildung in den Betrieben, deren kreative Konzepte und deren Qualität zu würdigen. So setzen auch die ausgezeichneten Preisträger der Jahre 2020 bis 2022 mit ihren Unternehmen wichtige Impulse für Fachkräfte durch Inklusion, Digitalisierung und die Verbesserung des Images des Karrierewegs Ausbildung.

Drei Sieger-Betriebe als Beispiel

Verbesserung des Images des Karrierewegs Ausbildung:

Die Schreinerei Wirth-Bucher aus Bad Waldsee lernt ihre Azubis nicht nur fachlich an, sondern schult ihren Nachwuchs auch als Ausbildungsbotschafter und macht sie so zu Multiplikatoren für die Gewinnung weiterer Fachkräfte. Die Schreinerei ist Gewinnerin des „Ausbildungs-Ass“ 2022 der Kategorie „Handwerk“.





Digitalisierung der Ausbildung und neue Zielgruppenansprache:

Das Bauunternehmen Eiffage Infra-Nordwest aus Wallenhorst passt sich an die nächste Generation an und hat eine eigene E-Learning-Plattform aufgesetzt, auf der Azubis Lernvideos abrufen und auch selbst erstellen können. Der Betrieb ist Gewinner des „Ausbildungs-Ass“ 2022 der Kategorie „Industrie/Handel/Dienstleistungen“.





Förderung von Inklusion marginalisierter Gruppen:

Die Holzmanufaktur Harsewinkel e.V. bildet junge Menschen mit Förderbedarf für den ersten Arbeitsmarkt aus, die nach der Schule aber keinen Rechtsanspruch auf einen Arbeitsplatz in einer Werkstatt für behinderte Menschen haben. Der Verein ist Gewinner des „Ausbildungs-Ass“ 2020 der Kategorie „Ausbildungsinitiativen“.

image Ausbildungs-Ass 2020, 2021 und 2022: Impressionen der Preisverleihung Diese Betriebe überzeugten 2022 die Fachjury. – © WJD/Christian Schneider

Kategorie Handwerk 2022: Großer Jubel beim Team von Wirth-Bucher aus Bad Waldsee über den ersten Platz in diesem Jahr. Handwerkschef Michael Bucher hatte kurzerhand das ganze Team eingepackt, um in Berlin gebührend zu feiern. – © WJD/Christian Schneider

So sehen Sieger aus: der Gewinner-Jahrgang 2021 – © WJD/Christian Schneider

Die besten Ausbildungsbetriebe des Jahres 2020. – © WJD/Christian Schneider

Kategorie Handwerk 2021: Petra Würth von der iffland hören GmbH & Co. KG aus Stuttgart freute sich gemeinsam mit Timea Neumann (WJD) und Michael Schillinger (Inter) über das tolle Abschneiden. – © WJD/Christian Schneider

Kategorie Handwerk 2020: Platz eins ging 2020 an die Friedrich Schütt + Sohn Baugesellschaft mbH & Co. KG aus Lübeck. Kerstin Kersten nahm den Preis von Michael Schillinger (Inter, links im Bild) und Prof. Michael Heister (BIBB) entgegen. – © WJD/Christian Schneider

Das Ausbildungs-Ass wird von den Wirtschaftsjunioren Deutschland vergeben, gemeinsam mit der Inter Versicherungsgruppe, den Junioren des Handwerks und dem handwerk magazin. Der Wettbewerb ist mit insgesamt 15.000 Euro dotiert.

In Berlin wurden neben den „Ausbildungs-Assen“ 2022 auch die besten Betriebe 2021 und 2020 ausgezeichnet, deren Preisverleihung Corona-bedingt ausgefallen war.

Eine Übersicht der Gewinner aller Jahrgänge und Kategorien gibt es hier:

Ausbildungs-Ass 2022 Platz/Kategorie Unternehmen Kategroie Handwerk 1 Wirth-Bucher, Bad Waldsee 2 bulbaum, Bitburg 3 Klima-Bau Volk, Wetzlar Industrie/Handel/Dienstleistungen 1 Eiffage Infra-Nordwest GmbH, Wallenhorst 2 VEKA AG, Sendenhorst 3 EDEKA Handelsgesellschaft Südwest mbH, Standort Offenburg, Offenburg Ausbildungsinitiativen 1 Initiative „Entdeckerungsreise in Berufswelten“ Steinbach-Hallenberg, SteinbachHallenberg

Ausbildungs-Ass 2021 Platz/Kategorie Unternehmen Handwerk 1 iffland hören GmbH & Co. KG, Stuttgart 2 Markus Haller Raumgestaltung GmbH & Co. KG, Horgenzell 3 Ralf Graner Photodesign, Rottweil Sonderpreis Malermeister Jens Lubozki, Stralsund Industrie/Handel/Dienstleistungen 1 Karl Mayer Stoll Textilmaschinenfabrik GmbH, Obertshausen 2 Landessparkasse zu Oldenburg, Oldenburg 3 Schorisch Magis GmbH, Karstädt Sonderpreis Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG, Alfeld (Leine) Ausbildungsinitiativen 1 Handwerkskammer für Unterfranken

(Projekt: Q-net Handwerk – Qualität für ausbildende Betriebe), Würzburg