Mit dem Ausbildungs-Ass wollen die Wirtschaftsjunioren Deutschlands (WJD), die Junioren des Handwerks, die Inter Versicherungsgruppe und handwerk magazin das Engagement von Unternehmen und Initiativen würdigen, die besonders innovative Wege in der Ausbildung gehen. Bis 30. Juni 2023 können Sie sich bewerben.

Von Ramón Kadel

Jetzt bewerben für das Ausbildungs-Ass 2023! Der Bewerbungszeitraum läuft noch bis 30. Juni 2023. – © Janine Schmitz/ photothek.net

Die Bewertungskriterien der Jury des Wettbewerbs sind unter anderem die Zahl und Qualität zukunftssicherer Ausbildungsplätze, kreative Ausbildungsmethoden, der persönliche Einsatz sowie die Wirksamkeit des Engagements: Das Ausbildungs-Ass wird von der INTER Versicherungsgruppe gestiftet und in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsjunioren Deutschlands (WJD), den Junioren des Handwerks und handwerk magazin vergeben. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von insgesamt 15.000 Euro dotiert, das gemäß Jury-Urteil wie folgt vergeben wird:

Platz: 2.500 Euro



Platz: 1.500 Euro



Platz: 1.000 Euro

Was wird ausgezeichnet? Welche Betriebe können sich bewerben?

Die Jury ist auf der Suche nach Betrieben, die sich im Bereich Ausbildung besonders hervorgetan haben. Gesucht werden:

Unternehmen, die sich in Sachen Ausbildung außergewöhnlich engagieren

Unternehmen, die ihre Auszubildenden überdurchschnittlich fördern

Unternehmen, die neue oder kreative Wege gehen

Unternehmen, die auch Jugendlichen eine Chance geben, die eine besondere Förderung brauchen

Unternehmen, die besonders begabte Jugendliche intensiv fördern

Noch bis zum 30. Juni 2023 bewerben!

Bewerbungen sind bis zum 30. Juni 2023 unter ausbildungsass.de/bewerbung möglich. Alle Wettbewerbsteilnehmerinnen und Wettbewerbsteilnehmer erhalten ein Teilnahme-Logo.

Teilnahmeberechtigt sind alle Unternehmen, die in die Handwerksrolle eingetragen, Mitglied einer IHK oder eines sonstigen Berufsverbandes sind, sowie Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, Kreishandwerkerschaften und Innungen. Darüber hinaus können in der Kategorie „außer-, überbetriebliche oder schulische Ausbildungsinitiativen“ Kooperationen und Initiativen auch außerhalb des engeren unternehmerischen Umfelds eingereicht werden. Jetzt also schnell bewerben! Hier geht’s zum Bewerbungsformular: