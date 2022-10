Mehr Arbeit erledigen in einer kürzeren Zeit: Das wünschen sich die meisten Unternehmer. Eine mögliche Methode, dabei erfolgreich zu sein, ist die Digitalisierung. Worauf es dabei ankommt, verrät Experte Marius Stäcker in diesem Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Marius Stäcker möchte Handwerksunternehmern Zeit sparen. – © Jörg Mosler

Marius Stäcker ist Geschäftsführer des Unternehmens Tooltime in Berlin, das Software entwickelt, um Handwerker bei ihrer administrativen Arbeit zu unterstützen. Stäcker kennt sich also mit den Bedürfnissen von sowie der digitalen Möglichkeiten für Handwerksunternehmer aus.

So fangen Sie an

Denn Digitalisieren ist kein Selbstzweck, sondern eine Lösung, um massiv an Arbeitszeit und auch an Kosten zu sparen. Doch viele Chefs fragen sich, wo sie überhaupt anfangen sollen. Marius Stäcker gibt ihnen in diesem Interview 5 digitale Maßnahmen an die Hand, um 30 Prozent der Arbeitszeit zu sparen.

