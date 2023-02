Ein großer Wunsch für viele Arbeitnehmer: Vier Tage arbeiten, drei Tage Freizeit. Was für viele Chefs bisher undenkbar war, machen andere Unternehmer bereits vor. Doch wie kann die Umstellung gelingen? Der Installateur- und Heizungsbauermeister Benjamin Schaible berichtet im Workers Cast, wie die 4 Tage-Woche in seinem Betrieb läuft.

Von Jörg Mosler

Benjamin Schaible spricht mit Jörg Mosler über die Vorteile der 4 Tage-Woche im Handwerk. – © Jörg Mosler

Die wichtigsten Arbeitszeitmodelle im Vergleich ( PDF, 109,71 kB )

Weniger Tage arbeiten bei gleicher Stundenzahl und gleichem Lohn. Dieses Arbeitszeitmodell können Arbeitnehmer in Belgien inzwischen wählen. Seit November 2022 regelt das Gesetz, dass Unternehmen Angestellten diesen Wunsch möglich machen müssen. Auch in Deutschland würden viele Arbeitnehmer gerne weniger Tage arbeiten, um mehr Zeit für Hobby, Familie oder Weiterbildung zu haben.

Auch ein Modell für das Handwerk

Auch viele Handwerksunternehmer spielen inzwischen mit dem Gedanken, eine 4-Tage Woche einzuführen. Doch mit dem Gedanken kommen die Fragen: Geht das bei uns? Was muss ich beachten? Was sagen die Kunden? Antworten darauf können Unternehmer geben, die bereits den Schritt zum neuen Arbeitszeitmodell gewagt haben. So wie Benjamin Schaible, Geschäftsführer von SFS Schaible in Poltringen bei Tübingen. Im Interview beantwortet der Installateur- und Heizungsbauermeister die wichtigsten Fragen rund um das Thema.

