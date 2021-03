15.03.2021

Workers Cast - Talk Interview zum Buch: Umberta Andrea Simonis gibt Tipps für "mehr Erfolg im Umgang mit Kunden"

Von der ersten Kontaktaufnahme bis hin zur Fertigstellung der Arbeiten sind Handwerker immer wieder im Kontakt mit ihren Kunden. Und das kann gelegentlich schwierig sein. Denn die Ansprüche der Menschen verändern sich im Laufe der Zeit. Was Handwerker heute beachten müssen, verrät Trainerin, Autorin und Speakerin Umberta Andrea Simonis in diesem Workers Cast.

von Jörg Mosler

Der Erfolg eines Unternehmens hängt unter anderem stark mit der gelebten Servicekultur zusammen: Wie verhält sich der Handwerker gegenüber den Kunden? Wie geht er mit schwierigen Situationen um? Wie reagiert er auf die sich verändernden Anforderungen der Auftraggeber? Denn gerade hier tut sich im Laufe der Jahre eine Menge. Die Expertin Umberta Andrea Simonis kennt sich mit diesen Veränderungen gut aus. Im Workers Cast verrät sie einige ihrer Tipps dazu.

Erfolgreiche Kundenbindung

Bereits 2002 kam Umberta Andrea Simonis‘ erstes Buch zum Thema Servicekultur im Handwerk heraus. In den vergangenen Jahren haben sich allerdings die Welt und die Menschen – und damit die Anforderungen an das Handwerk - deutlich verändert. Aus diesem Grund hat Simonis das neue Buch "Mehr Erfolg im Umgang mit Kunden – Die besten Lifehacks für Handwerker" veröffentlicht. Denn Unternehmer sowie deren Mitarbeiter benötigen inzwischen neue Fähigkeiten im Umgang mit Kunden. Worauf es genau ankommt, verrät die Trainerin und Speakerin Simonis in diesem Workers Cast.

Das könnte Sie auch interessieren

Simonis' aktuelles Buch Mehr Erfolg im Umgang mit Kunden – Die besten Lifehacks für Handwerker: https://www.holzmann-medienshop.de/themen/unternehmensfuehrung/personal/mehr-erfolg-im-umgang-mit-kunden

Das Webinar zum Buch (23. März 2021, 16.00 bis 17.00 Uhr): htps://www.holzmann-medienshop.de/produkte/digitales-hoerbuecher/webinar-mehr-erfolg-im-umgang-mit-kunden

Mentoring-Programm von Jörg Mosler: Strategiegespräch