12.04.2021

Workers Cast - Talk Was Handwerker über ihre Webseite wissen müssen: Interview mit Thomas Issler

Eine eigene Website gehört längst zu jedem Unternehmen. Aber es genügt nicht, sich einfach eine Homepage mit den Kontaktdaten zu basteln. Es geht vielmehr um Persönlichkeit und die neuesten Trends. Worauf Unternehmer achten sollten, verrät der Fachinformatiker Thomas Issler in diesem Workers Cast.

von Jörg Mosler

Webseite ist nicht gleich Webseite. Denn wie in der Modebranche gibt es auch hier wechselnde Trends. Was im Jahr 2021 unbedingt auf den Internetauftritt gehört, weiß der Fachinformatiker Thomas Issler. Der Internet-Spezialist aus Stuttgart spricht im Interview über sein „Online-Champions-System“ und worauf Unternehmer unbedingt beim Erstellen der Website achten müssen. Wie Handwerker und ihre Internetseite von den richtigen Menschen gefunden werden, verrät Issler in diesem Podcast.

Persönlich und mutig

Im Jahr 2000 hat Thomas Issler eine Internetagentur gegründet und Websites für Kunden erstellt. Doch schnell war ihm klar, dass ein Online-Auftritt viel mehr ist als nur eine Seite im Netz: Er benötigt Planung und eine klare Strategie. Deshalb hat Issler sein „Online-Champions-System“ entwickelt. Es soll den Kunden helfen, sichtbar zu werden und sich besser zu vermarkten. Warum Unternehmer mutig sein und sich persönlich zeigen müssen, erfahren sie in diesem Interview mit dem Internet-Profi.

