Einige Branchen wie die Gastronomie sind bereits verpflichtet, die Arbeitszeiten lückenlos zu dokumentieren. Und ohnehin muss jede Firma kontrollieren, dass die Mitarbeiter nicht länger als zehn Stunden am Tag im Job sind. Was Unternehmer zum Thema Überstunden wissen müssen.

Von Eva Neuthinger

Arbeitszeiterfassung gehört in den Unternehmen in der Regel schon zur täglichen Routine. – © VectorMine-stock.adobe.com

Arbeitszeiterfassung gehört in den Unternehmen in der Regel schon zur täglichen Routine. Jetzt wird sie durch ein aktuelles Urteil des Bundesarbeitsgerichts zur Pflicht. Das Thema ist in Deutschland längst gesetzt: Eine Umfrage der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ergab, dass nur jede fünfte Firma sich bisher gar nicht um die Arbeitszeiterfassung gekümmert hat. Fast die Hälfte der Betriebe zeichnet alles oder zumindest die verlängerten Arbeitszeiten auf.

Anders sieht das jedoch aus, wenn Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen von zu Hause aus tätig sind. Bei mehr als einem Drittel der Unternehmen passierte in dieser Konstellation in Sachen Arbeitszeitdokumentation bisher nichts. Das ist nach einem neuen Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom September 2022 als ein offensichtlicher Verstoß gegen das Arbeitsschutzgesetz zu werten. Nunmehr müssen Arbeitgeber die Zeiten komplett erfassen – egal, ob der Mitarbeiter beim Kunden, im Büro oder im Homeoffice tätig ist.

Darüber hinaus sind bisher schon einige Regeln zur Arbeitszeiterfassung zu beachten, die weiterhin bestehen bleiben.