31.05.2019

Social Handwerk, 5. Folge Werbung auf Social-Media-Plattformen: Bringt das etwas?

Ad-Produkte und Influencer-Marketing: Noch nie davon gehört? Dann wird es Zeit! Felix Schröder (@gipserfelix) erklärt in der aktuellen Ausgabe von "Social Handwerk", wie Du in der Social-Media-Welt erfolgreich werben kannst.

von Felix Schröder (@gipserfelix)

Influencer-Marketing und auch Ad-Produkte sind für Felix Schröder (@gipserfelix) kein Neuland. Er verrät, was Handwerksunternehmer dabei beachten müssen.

Jeder möchte sein Werbebudget optimal einsetzen. Aber wie nur? Es wird Zeit neue Wege zu gehen! Große Firmen wie Amazon und Gymshark machen es vor. Sie wurden durch Ad-Produkte und Influencer Marketing zu den führenden Kräften in ihrer Branche.

So hat Amazon sehr stark durch das Ad-Produkt von Google profitiert und verdankt auch ihm seinen fulminanten Erfolg. Gymshark hingegen setzt sehr stark auf Influencer-Marketing sowie die Ad-Produkte von Facebook und wurde so zur schnell wachsendsten Marke in Großbritannien.

Ad-Produkte und Influencer-Marketing eignen sich auch für Handwerksbetriebe

Anhand dieser Beispiele erkläre ich in der neusten Folge von "Social Handwerk", wie auch ihr diese Methode optimal für euch nützen könnt. Es wird Zeit, dass auch die kleineren Betriebe diese Chance nutzen! Denn wer möchte schon diese atemberaubende Chance nur den ,,Großen‘‘ im Spiel überlassen? Ich bin mir sicher dass diese Marketingstrategie noch in einer sehr frühen Phase steckt, aber das macht sie umso spannender. Ich möchte dich davon begeistern, es selbst auszuprobieren und es für dich zu entdecken. Viel Erfolg!

Viel Spaß mit der aktuellen Folge meines Podcasts "Social Handwerk"!