Geld her – oder ich gehe! Mit solchen Erpressungsversuchen sehen sich manche Handwerksunternehmer durch den aktuellen Fachkräftemangel konfrontiert. Müssen sie deshalb allem zustimmen, um die Mitarbeiter halten zu können? Eine Antwort darauf und Tipps, solchen Schwierigkeiten langfristig vorzubeugen gibt dieser Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Erpressen lassen sollten sich Unternehmer von ihren Mitarbeitern auf keinen Fall. – © Jörg Mosler

Nicht nur die Mitarbeitersuche ist eine Folge des aktuellen Fachkräftemangels im Handwerk. Auch das Halten der bestehenden Angestellten wird dadurch schwieriger. Manchmal kommt es sogar zu Erpressung des Arbeitgebers. So war es zumindest bei einem Podcast-Hörer. Denn seine Mitarbeiter kamen auf ihn zu nach dem Motto: Wenn du nicht mehr zahlst, gehen wir in einen anderen Betrieb. Wie Unternehmer auf solche Entwicklungen reagieren sollten? Erpressen lassen sollten sie sich jedenfalls nicht. Wie Chefs damit umgehen können, verrät diese Podcast-Folge.

Auf den Arbeitgeber kommt es an

Ganz klar: Wenn Fachkräfte im Handwerk händeringend gesucht werden, gibt es immer einen Betrieb, der besser zahlt, mehr Urlaub gibt oder andere Benefits bietet. Das können Mitarbeiter ausnutzen, um den Chef zu erpressen. Und der muss alles gewähren, denn schließlich fehlt es sowieso schon an Personal. Oder? Nein. Doch eines ist ganz wichtig, um solchen Schwierigkeiten vorzubeugen: Unternehmer müssen gute Arbeitgeber sein. Dabei geht es nicht nur um die Bezahlung. Worauf es ankommt in solchen Situationen, erfahren Chefs in diesem Workers Cast.

