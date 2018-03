27.02.2018

GEMA, Bildnutzungsrechte, Design, Marken, Abmahnungen Urheberrecht: Ahnungslosigkeit kann teuer werden

Ob GEMA-Zahlungen, Bildnutzungsrechte oder geschützte Designs und Marken – in Sachen Urheberrechte warten viele Fallstricke auf Handwerksunternehmer. Es gilt die einfache Formel: "Wer keine Ahnung hat, zahlt." Das müssen Sie grundlegend bei der Verwendung von geschützten Werken beachten.

von Anna Rehfeldt, Ramón Kadel, Jenna Eatough*

Kay-Uwe Liebau, Friseurmeister, Landesinnungsmeister des Friseurhandwerks Hessen und Inhaber des Friseursalons City Frisör K-U. Liebau in Darmstadt: "Die GEMA-Gebühr führe ich immer korrekt über mein... - © Bert Bostelmann

Jeder Handwerksunternehmer, der geistiges Eigentum anderer nutzt, sollte sich mit den Tücken des Urheberrechts gründlich auseinandersetzen. Egal, ob er Bilder, geschützte Logos, kreative Designelemente oder Musik verwendet. Wer nicht aufpasst, hat beispielsweise die GEMA (oder eine der anderen elf Verwertungsgesellschaften) am Hals. Hier eine Übersicht über alles, was Sie als Handwerksunternehmer zum Thema Urheberrecht wissen sollten:

1. Das sollten Sie zum Thema Urheberrecht grundlegend wissen

Ein Beispiel für die korrekte Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken ist der Friseursalon "City Frisör K-U. Liebau" am Rande der Darmstädter Innenstadt. Wer hier eintritt, soll sich sofort wohlfühlen. Dafür sorgt Inhaber Kay-Uwe Liebau mit modernem Interieur in dunkelbraun und schwarz lackiertem Holz, im Kontrast dazu weiß und gelb gestrichenen Wänden sowie schicken schwarz-weißen Waschbecken für die Haarwäsche. Großen Wert legt der 46-Jährige dabei auch auf Akustik: "Eine musikalische Untermalung des Aufenthalts der Gäste ist wichtig für die Wohlfühlatmosphäre", betont der Friseurmeister. "Daher läuft bei mir überall im Friseursalon Lounge-Musik – im Waschbereich etwas lauter, im Bereich der Haarpflege etwas leiser. Ich möchte mich dort ja auch mit den Kunden noch unterhalten können."



Liebau übernahm vor zehn Jahren den Betrieb seiner Eltern und stellte auf Webradio um. "Die Sender bieten ruhige und angenehme Musik ohne Sprechanteil – und ohne Werbung", erklärt der Chef des Zweimannbetriebs seine Wahl. "So kann ich die Stimmung und damit auch meine Kunden entschleunigen." Die atmosphärische Wirkung musikalischer Untermalung im Ladengeschäft ist in der Tat nicht zu unterschätzen: Sie sorgt für eine lockere Stimmung und für die Zufriedenheit des Kunden – und das nicht nur im Frisörsalon K-U. Liebau, sondern auch bei einem Großteil der anderen gut 80.000 Friseurbetriebe in Deutschland. Gute Gründe also, das Radio anzuschalten oder eine CD abzuspielen.

Jeder Handwerkschef sollte sich mit Urheberrecht auskennen

Aber Vorsicht: Hierbei handelt es sich immer um eine öffentliche Zugänglichmachung der Werke. Wer nicht die Rechte der Urheber achtet bzw. Musik abspielt, ohne die Kreativen angemessen zu entlohnen, bekommt Probleme mit beispielsweise der GEMA (oder einer der anderen elf Verwertungsgesellschaften). Jeder Handwerkschef sollte sich also unbedingt mit dem Urheberrecht beschäftigen und auskennen.

Die GEMA setzt sich aus rund 70.000 Mitgliedern und zwei Millionen Rechteinhabern zusammen. Größtenteils vertritt sie Komponisten, Texter sowie Musikverleger und verwaltet deren werkgebundene Nutzungsrechte. Für letztere fährt sie Gebühren ein, die sie an den Urheber weitergibt. "Unsere Tarife sind die Vergütungen für die Urheber bzw. GEMA-Mitglieder. Je nach Nutzungsart werden die Vergütungen anderer Verwertungsgesellschaften wie GVL, VG-Wort oder VG-Media in Form von Zuschlagstarifen miterhoben", erklärt Jürgen Baier, Direktor Key Account Management der GEMA, zuständig für die Betreuung der Inkassomandate und Pauschalverträge. Im Falle von CDs oder digitalen Musikdateien liegt das Recht zur Erstverwertung, also deren Veräußerung, stets bei der verantwortlichen Plattenfirma. Kommt es zur Nutzung eines solchen Werks im Rahmen einer Zweitverwertung, also durch Abspielen in öffentlichen Räumen, so ist dies der GEMA im Vorfeld zu melden. Ein solcher Ort ist eben beispielsweise der Friseursalon von Kay-Uwe Liebau; genauso im Blickfeld der GEMA können etwa aber auch Bäcker, Metzger und Textilreinigungen sein. Auf der Website der GEMA kann der entsprechende Tarif unter www.gema.de/musiknutzer/tarife-formulare/tarif-m-u eingesehen werden.

Wer GEMA-Gebühren nicht zahlt, dem drohen hohe Strafzahlungen

Wer im Rahmen der publiken Verwendung GEMA-pflichtiger Musik der Vergütungspflicht allerdings nicht nachkommt, dem drohen hohe Strafzahlungen. "Die einschlägigen Tarife für die Hintergrundmusik bei solchen Ladengeschäften sind M-U III 8 für die Tonträger und R I 1 für Hörfunksendungen", erläutert Baier. "Das 'Bußgeld' wird als Kontrollkostenzuschlag bezeichnet und ist stets der doppelte Tarifsatz."

Um Bares zu sparen, sollten Handwerksunternehmer daher keinesfalls zu selbst gebrannten CDs und erschwinglichen CD-Rohlingen greifen. Nur für private Zwecke ist eine entsprechende Vervielfältigung musikalischer Werke legitim – daher auch der in Nutzungsbedingungen vielzitierte Begriff "Privatkopien". Einer Wiedergabe im öffentlichen Raum steht das Urheberrecht entgegen. "Wir unterhalten einen Außendienst von rund 130 'Kundenberatern', die rund 400.000 Besuche im Jahr durchführen", warnt der GEMA-Experte. Die Hoffnung auf das Motto "Wo kein Kläger, da kein Richter", lohnt sich also nicht wirklich. Das Vorgehen der GEMA steht dabei exemplarisch für das, was bei Urheberrechtsverletzungen droht.

Urheber ausfindig machen und Bildrechte im Vorhinein klären

Besondere Vorsicht ist für Handwerkschefs in diesem Zusammenhang auch bei der Verwendung von Bildern geboten. Um online den Kunden gegenüber optisch brillieren zu können, setzen Unternehmer beispielsweise beim Aufbau ihrer Website gerne auf hochwertige Bilder. Bedient man sich dabei allerdings fremderstellter Fotos oder Abbildungen, so liegt ein Fall des "öffentlichen Zugänglichmachens" im Sinne des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) vor. Wer sich hierfür keine ausdrückliche Einwilligung durch den entsprechenden Schöpfer des Werkes eingeholt hat, der begeht eine Urheberrechtsverletzung und muss mit einer Abmahnung rechnen – das kann schnell teuer werden.

Das Amtsgericht München verurteilte 2014 zum Beispiel einen Heilpraktiker zu einer Zahlung von 1.791 Euro, weil er auf seiner Website über neun Monate widerrechtlich ein urheberrechtlich geschütztes Bild eines fallenden Wassertropfens eingebunden hatte (Az.: 142 C 29213/13). Derjenige, der sich die Genehmigung zur Verbreitung des Bildes erbeten hat, also beispielsweise der Handwerksunternehmer, muss zudem das Anrecht des Urhebers auf namentliche Nennung in Verbindung mit dessen Werk beachten. Ist der Urheber namentlich nicht genannt, kann mit einem 100-prozentigen Strafzuschlag gerechnet werden – auch das ist aus dem Urteil der Münchener Richter abzuleiten. Zudem ist die weit verbreitete Ansicht, man könne urheberrechtliche Normen durch die eigene digitale Nachbearbeitung des Bildes überlisten, ein Mythos. Hierdurch wird nämlich kein neues Werk geschaffen. Außerdem fixiert der Gesetzgeber das Verbot der Entstellung des Erzeugnisses – selbst im Falle einer gefühlten Optimierung des Bildes kann also Ärger drohen.

Mitarbeiter müssen Veröffentlichung von Bildern zustimmen

Soll die Website mit Abbildungen aus dem eigenen Handwerksbetrieb geschmückt werden, so ist ebenfalls Vorsicht angezeigt: Fotos von der letzten Firmenfeier mit freundlichen, aber teilweise leicht angetrunken wirkenden Gesichtern der Mitarbeiter dürfen keinesfalls bedenkenlos veröffentlicht werden – auch dann nicht, wenn der Fotograf dem zugestimmt hat. Vielmehr muss das entsprechende Einverständnis von allen auf dem Bild sichtbaren Personen eingeholt werden.

Vorsicht bei Bildern in den sozialen Netzwerken

Gleiches gilt auch für die über die sozialen Netzwerke gestreuten Abbildungen. Beim "Posten" wird ein eigener Beitrag erstellt, beim "Sharing" dagegen ein fremder Inhalt geteilt. Denken Sie also daran, beim Posten dritterstellter Werke zuvor eine Genehmigung einzuholen, und nennen Sie, falls gewünscht, den jeweiligen Urheber. Was das Teilen betrifft, ist die Situation etwas komfortabler: Es wird von einer entsprechenden Erlaubnis ausgegangen, wenn die Seite auch nur die Option zum Sharing anbietet.

Abmahnungen nicht "blind" unterschreiben

Was aber tun, wenn Sie trotz der Beachtung der genannten Punkte abgemahnt werden? Der von einer Abmahnung Betroffene sollte dieses Schreiben unter keinen Umständen ignorieren. Es ist empfehlenswert, in diesem Falle einen Rechtsanwalt zu Rate zu ziehen, um die dort festgehaltenen Anschuldigungen und Inhalte präzise analysieren zu lassen. Wird das Dokument unterschrieben, so zieht das automatisch eine Schuldanerkenntnis nach sich – eine Einschränkung der infrage stehenden Rechte kann die Folge sein. Gegebenenfalls wird auf diesem Wege auch Vertragsstrafen zugestimmt. Dazu erübrigt sich durch eine Signatur die Möglichkeit der nachträglichen gerichtlichen Prüfung. Vorsicht also bei der Unterschrift auf einer Abmahnung, quittieren Sie, wenn überhaupt, nur den Empfang der Abmahnung.

Mit Abmahnungen hat Kay-Uwe Liebau glücklicherweise keine Probleme: "Die GEMA-Gebühr führe ich immer korrekt über mein persönliches Kundenkonto ab", sagt der Friseurmeister. Eine Erleichterung ist dabei der vom Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks ausgehandelte Gruppenrabatt. "Ich muss die Mitgliedschaft in der Landesinnung nachweisen – und schon bekomme ich 20 Prozent Nachlass", freut sich der im Mai 2017 frisch gewählte Hessische Landesinnungsmeister. "In dieser Funktion kann ich jedem anderen Handwerksdachverband nur raten, ebenfalls solche Rabatte auszuhandeln – auch im Umgang mit der GEMA gilt: Gemeinsam ist man stärker als alleine."

Diese Fragen sollten Sie sich vor der Veröffentlichung von Bildern stellen:

Eine Website ohne Bilder ist langweilig – ein Internetauftritt mit Bildern optisch attraktiv. Ein Verzicht auf Fotos ist also nicht wirklich eine Alternative. Bevor Sie allerdings Bilder veröffentlichen, sollten Sie folgende urheberrechtlich relevanten Fragen klären:

Lizenz . Liegt eine Einwilligung des Schöpfers vor oder wurde eine Lizenz erworben? Umfasst die Lizenz die Verbreitung zu Marketingzwecken des Betriebs

. Liegt eine Einwilligung des Schöpfers vor oder wurde eine Lizenz erworben? Umfasst die Lizenz die Verbreitung zu Marketingzwecken des Betriebs Namensnennung. Möchte der Urheber in Verbindung mit seinem Werk namentlich genannt werden?

Möchte der Urheber in Verbindung mit seinem Werk namentlich genannt werden? Personen. Sind auf dem Bild identifizierbare Personen dargestellt? Wenn ja; liegt auch deren Genehmigung vor?

Sind auf dem Bild identifizierbare Personen dargestellt? Wenn ja; liegt auch deren Genehmigung vor? Social Media. Geht es um das Teilen eines fremden Beitrags (unbedenklich), oder geht es um die Erstellung eines eigenen Beitrags? Bei letzterem ist ebenso Vorsicht geboten wie auf Ihrer Website.

Was ist urheberrechtlich erlaubt – und was nicht?

Was dürfen Nutzer mit urheberrechtlich geschützten Gütern machen? Die folgende Tabelle zeigt auf einen Blick, was legal ist – und wann Sie besser vorsichtig sind. Mit Ihrem Handwerksbetrieb sind Sie vor allem von dem Bereich "fremdes Material veröffentlichen" betroffen.

erlaubt nicht erlaubt Privater Bereich Im privaten Bereich darf man fremdes Material nutzen. Privatkopie Kopien für den privaten Zweck sind erlaubt. Eigenes Material veröffentlichen ist erlaubt. Zitat Zitieren darf man ohne zu fragen, aber nur kleine Teile, mit Zitatzweck und Quellenangabe. Download Bei einer offensichtlich rechtswidrigen Quelle ist der Download nicht erlaubt. Fremdes Material veröffentlichen Will man fremdes Material veröffentlichen, braucht man die Erlaubnis der Rechteinhaber. Remix / Bearbeitung Ohne Erlaubnis der Rechteinhaber darf man fremdes Material zwar bearbeiten oder remixen, die Ergebnisse aber nicht veröffentlichen.

2. Finger Weg von fremden Bildern!

Nutzen Betriebe ohne entsprechende Berechtigung fremde Bilder auf ihrer Website, als Werbung auf ihrem Firmenfahrzeug oder als Reklame an ihrem Geschäft, können sie hierfür unter Umständen kostenpflichtig abgemahnt werden. Das gilt auch für die Nutzung von fremden (Hersteller-) Marken, egal ob in Wort oder in Bild. Was müssen Sie aber beachten, um nicht in die Kostenfalle „Abmahnung“ zu tappen? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Was muss ich beachten, wenn ein Bild auf meine Website soll?

Hier ist danach zu unterscheiden, ob man das Bild selbst angefertigt hat oder ob es sich um ein Bild eines Dritten (z. B. Fotograf, Agentur) handelt. Ein Bild, das man selbst angefertigt hat, wie beispielsweise ein Foto des Betriebs, des Firmenfahrzeugs oder ein Selfie von sich selbst als Betriebsinhaber, kann zunächst uneingeschränkt genutzt werden.

Achtung: Voraussetzung für die Veröffentlichung ist zudem, dass auf den Bildern keine fremden Personen oder geschützte Bereiche wie beispielsweise Schlaf- oder Badezimmer eines Kunden zu erkennen sind.

Praxistipp: Wer Fotos seiner Mitarbeiter auf seine Internetseite einbinden will, muss hierfür zwingend die Einwilligung der einzelnen Mitarbeiter einholen. Die Einwilligung muss zwei Bereiche abdecken: Zum einen die Einwilligung in die Fotoaufnahme an sich und zum anderen die Einwilligung in die Veröffentlichung im Internet. Mitarbeiter müssen auch um Erlaubnis gefragt werden, wenn ein Bild von der Betriebsfeier hochgeladen werden soll.

Wurde das Foto dagegen von einem Dritten, zum Beispiel einem Fotografen, angefertigt, muss sich der Handwerksunternehmer vor der Veröffentlichung des Bildes auf seiner Website zwingend seine Zustimmung einholen. Hierbei spricht man von einer Lizenz.

Welche unterschiedlichen Formen von Bild-Lizenzen gibt es?

Bei Lizenzen wird grundlegend zwischen „ausschließlichen“ und „einfachen“ Lizenzen unterschieden. Bei ausschließlichen Lizenzen steht dem Lizenznehmer, also dem Handwerksunternehmer, das absolute Nutzungsrecht an dem lizenzierten Bild zu. Der Lizenzgeber, also der Fotograf, hat in diesem Fall grundsätzlich selbst kein Nutzungsrecht mehr an seinem Bild. Die ausschließliche Lizenz wird durch einen Lizenzvertrag eingeräumt. Der Vertrag ist formlos möglich, sollte aber aus Beweiszwecken immer schriftlich erfolgen. Die ausschließliche Lizenz kann räumlich und zeitlich beschränkt oder unbeschränkt eingeräumt werden (z. B. „Nutzung nur im Bundesland Bayern“ oder „weltweite Nutzung“ bzw. „Nutzung nur für zwei Jahre“). Zudem kann die Lizenz auch im Hinblick auf den Inhalt mehr oder weniger weit reichen.

Beispiel: Die ausschließliche Lizenz kann für die Nutzung nur im Internet oder für die Nutzung nur im realen Leben eingeräumt werden oder für beides. Hierbei kann die Nutzung dann noch weiter eingeschränkt werden, wie zum Beispiel die Nutzung nur auf der eigenen Website, nicht aber im Social-Media-Bereich wie Facebook, Twitter und Co.

Praxistipp: Handwerksunternehmer sollten den Umfang der Lizenz zwingend beachten. Wer eine Lizenz zur Nutzung im Internet hat, darf das Bild nicht auch automatisch auf dem Fahrzeug oder in einem Werbeflyer nutzen und umgekehrt. Zudem ist zu beachten, dass sich Lizenzen von Herstellern nicht auch automatisch auf dessen Vertragspartner (Handwerksbetrieb) erstrecken.

Die einfache Lizenz unterscheidet sich von der ausschließlichen Lizenz im Wesentlichen dadurch, dass hierbei der Lizenzgeber selbst noch Nutzungsrechte hat, insbesondere kann er die Bilder auch an andere Betriebe lizenzieren. Das heißt, bei einer einfachen Lizenz kann der Fotograf das Bild auch der Konkurrenz zur Verfügung stellen.

Achtung: Bei Bildern, die mit der sogenannten CC-Lizenz (Creative Commons-Lizenz) versehen sind, ist die Nutzung kostenfrei. Das heißt aber nicht, dass die Nutzung zugleich auch rechtefrei ist. Die Verwendung von Bildern, die unter der CC-Lizenz veröffentlicht wurden, kann an bestimmte Bedingungen geknüpft werden. Auch wenn man Bilder aus Stock-Archiven wie „pixelio.de“ oder „pixabay.com“ nutzt, sind diese zwar ebenfalls kostenfrei – aber nicht rechtefrei. Die einschlägigen Bedingungen sollten zwingend eingehalten werden, da ansonsten kostenpflichtige Abmahnungen drohen. Das zunächst kostenfreie Bild wird dann teuer.

Was muss ich beachten, wenn ich einen Fotografen beauftrage?

Wer sich Bilder von einem professionellen Fotografen anfertigen lässt, muss sich, wie schon beschrieben, vor der Veröffentlichung zwingend die Berechtigung in Form einer Lizenz einholen. Hierzu ist der Fotograf zwar nicht verpflichtet, in der Regel ist aber gerade die Einräumung von Nutzungsrechten die Voraussetzung für die Beauftragung des Fotografen. Wer sich fortlaufend eines Fotografen bedient, kann hierfür grundsätzlich auch einen Rahmenvertrag abschließen. In diesem Vertrag sollten dann folgende Punkte geregelt werden:

Definition des Lizenzgegenstandes: Der Lizenzgegenstand sollte im Rahmenvertrag ganz allgemein beschrieben werden und im Einzelauftrag dann konkretisiert werden.

Der Lizenzgegenstand sollte im Rahmenvertrag ganz allgemein beschrieben werden und im Einzelauftrag dann konkretisiert werden. Einräumung der Nutzungsrechte: Welche Nutzungsrechte (z. B. das Recht der Bearbeitung des Bildes) bestehen in welchem Umfang für welche Dauer mit welchem Inhalt?

Welche Nutzungsrechte (z. B. das Recht der Bearbeitung des Bildes) bestehen in welchem Umfang für welche Dauer mit welchem Inhalt? Preis: Höhe der Kosten für die Lizenz.

Höhe der Kosten für die Lizenz. Regelungen zur Haftung und Gewährleistung: Hat der Fotograf als Lizenzgeber tatsächlich die Befugnis, Lizenzen einzuräumen? Beim Fotografieren von fremden Marken, können die (abfotografierten) Marken einer Nutzung entgegenstehen. Hierzu sollten Regelungen im Vertrag enthalten sein.

Hat der Fotograf als Lizenzgeber tatsächlich die Befugnis, Lizenzen einzuräumen? Beim Fotografieren von fremden Marken, können die (abfotografierten) Marken einer Nutzung entgegenstehen. Hierzu sollten Regelungen im Vertrag enthalten sein. Dauer: Laufzeit und Beendigung des Lizenzvertrages.

Laufzeit und Beendigung des Lizenzvertrages. Strafen: Gegebenenfalls Regelungen zu Vertragsstrafen bei Verstößen.

Muss ich ein Teil Des Honorars an die Künstlersozialkasse abführen?

Bei der Frage, ob Handwerksunternehmer auch Zahlungen an die Künstlersozialkasse (KSK) leisten müssen, kommt es darauf an, ob Leistungen beauftragt werden, die von Personen aus „kreativen Berufen“ erbracht werden. Hierzu gehören unter anderem auch Fotografen, wenn sie über das bloße handwerkliche Können (Belichtung, Auswahl der Ausstattung etc.) hinaus auch künstlerisch tätig werden. Hierbei spielt es keine Rolle, ob der Fotograf in der KSK versichert ist oder nicht.

Was heißt aber künstlerisch im Unterschied zum bloßen handwerklichen Können? Im Zweifel ist das umfassend zu verstehen: Alle Arbeiten, die mit Werbung zu tun haben, wie die Erstellung von Flyern, Broschüren, Design von Internetseiten, Entwicklung von Logos und eben das Anfertigen von Fotos gehören dazu. Gilt das ausnahmslos? Nein! Denn je nach Rechtsform des Unternehmens des Künstlers kann die Pflicht zur Zahlung der Abgabe entfallen. Laut Gesetz sind Zahlungen nur für künstlerische bzw. publizierende Arbeiten von selbstständigen Künstlern vorzunehmen. Ist der Fotograf hingegen in einer GmbH, einer GmbH & Co.KG oder für einen eingetragenen Verein tätig, entfällt die Beitragspflicht.

Achtung: Die Beiträge für die KSK werden nicht automatisch erfasst oder eingezogen. Erst im Rahmen einer Betriebsprüfung wird die Beitragspflicht (rückwirkend) festgestellt oder nicht. Sicher gehen Sie, wenn Sie sich über die Website der KSK ( www.kuenstlersozialkasse.de) anmelden und den dort vorgesehenen Fragebogen ausfüllen. Anhand des Fragebogens wird dann ermittelt, ob eine Zahlungspflicht besteht oder nicht.

Darf ich Bilder einer Wohnung als Referenzfotos veröffentlichen?

Bei Referenzbildern kommt es darauf an, aus welcher Perspektive sie aufgenommen werden. Nach dem Urhebergesetz dürfen Bauwerke, die sich bleibend an öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen befinden, fotografiert werden. Das heißt : Außenansichten von der Baustelle oder von Gebäuden können Sie von frei zugänglichen Bereichen aus ohne Erlaubnis des Auftraggebers fotografieren und veröffentlichen. Sie dürfen aber dafür nicht erst auf einen Baum klettern, um von dort aus ein Bild aufzunehmen. Das gilt auch für Dächer von gegenüberliegenden Gebäuden – auch von hier aus sind Aufnahmen nicht zulässig.

Achtung: Bilder von Wohnungen und Innenräumen bedürfen dagegen immer der Erlaubnis des Wohnungsinhabers, auch wenn die Wohnung noch im Rohbau ist oder der Handwerker für die Arbeiten in die Wohnung durfte. Das Zutrittsrecht beinhaltet nicht zugleich auch das Recht zu Bildaufnahmen.

Sind Bildbearbeitungen erlaubt– Heben diese das Urheberrecht auf?

Ein Mythos ist, dass bereits einfache Änderungen an der Farbe oder Größe des Bildes das Urheberrecht des Fotografen aufheben. Der ursprüngliche Schutz wird nur in äußerst eng begrenzten Ausnahmefällen aufgehoben, nämlich dann, wenn der Bearbeiter das Bild derart ändert, dass das Original nicht mehr erkennbar ist („freie Benutzung“). Wann das der Fall ist, hängt aber vom Einzelfall ab – und Sie sollten sich darauf nicht verlassen.

Ob Sie ein Bild, an dem Sie die Nutzungsrechte halten, bearbeiten dürfen, ist ebenfalls jeweils individuell in den Lizenzbedingungen geregelt. In jedem Fall sollten Sie vorsichtig sein und nicht zu voreilig eine freie Benutzung annehmen. Hier sind die Gerichte äußerst streng – und Verstöße teuer!

Persönlichkeitsrecht In welchen Fällen müssen Sie bei Fotos um Erlaubnis fragen?

Durch die digitale Fotografie und Smartphones mit Kamera entstehen jeden Tag unzählige Bilder, die schnell einen Weg auf verschiedene Internet-Plattformen finden können. Wir klären auf, in welchen Fällen Sie ohne Bedenken Bilder auf Ihre Website oder in soziale Netzwerke stellen können – und wann Sie eine Erlaubnis brauchen.

Grundsätzlich jeden fragen

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist im Grundgesetz verankert und enthält das Recht am eigenen Bild. Dieses besagt, dass (fast) jeder selbst entscheiden darf, ob, wann und wie Bilder von ihm verbreitet oder veröffentlicht werden.

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist im Grundgesetz verankert und enthält das Recht am eigenen Bild. Dieses besagt, dass (fast) jeder selbst entscheiden darf, ob, wann und wie Bilder von ihm verbreitet oder veröffentlicht werden. Kunsturheberrecht beachten

Das Kunsturheberrecht (KUG) schützt zusätzlich. Hier steht wortwörtlich, dass eine Erlaubnis notwendig ist, wenn Fotos von Personen veröffentlicht werden sollen.



Ausnahmen

Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Veröffentlichung von Bildern auch ohne eine sonst erforderliche Einwilligung möglich. Festgeschrieben sind diese Sonderregeln unter § 23 KunstUrhG. Ohne Zustimmung dürfen demnach folgende Bildarten zur Schau gestellt werden:

Das Kunsturheberrecht (KUG) schützt zusätzlich. Hier steht wortwörtlich, dass eine Erlaubnis notwendig ist, wenn Fotos von Personen veröffentlicht werden sollen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Veröffentlichung von Bildern auch ohne eine sonst erforderliche Einwilligung möglich. Festgeschrieben sind diese Sonderregeln unter § 23 KunstUrhG. Ohne Zustimmung dürfen demnach folgende Bildarten zur Schau gestellt werden: Personen der Zeitgeschichte

Falls Sie George Clooney oder Manuel Neuer auf Ihre Website bringen möchten, ist das im Sinne des Persönlichkeitsrechts zulässig: Hier besteht ein besonderes Interesse an der Person und ihrem Leben, daher können Sie die Fotos ohne deren Einwilligung verbreiten und veröffentlichen. Personen der Zeitgeschichte sind beispielsweise wichtige Politiker, Stars, Sportler, Künstler oder andere Prominente. Allerdings besteht auch für Personen der Zeitgeschichte das Recht auf Privat- und Intimsphäre. Hier muss eine Abwägung zwischen Interesse der Öffentlichkeit und Privatsphäre (z. B. Familienleben) erfolgen. Aber: Wenn Sie das Bild nicht selbst erstellt haben, brauchen Sie natürlich auch hier eine Lizenzierung durch den Urheber (z. B. Fotograf oder Agentur)!

Falls Sie George Clooney oder Manuel Neuer auf Ihre Website bringen möchten, ist das im Sinne des Persönlichkeitsrechts zulässig: Hier besteht ein besonderes Interesse an der Person und ihrem Leben, daher können Sie die Fotos ohne deren Einwilligung verbreiten und veröffentlichen. Personen der Zeitgeschichte sind beispielsweise wichtige Politiker, Stars, Sportler, Künstler oder andere Prominente. Allerdings besteht auch für Personen der Zeitgeschichte das Recht auf Privat- und Intimsphäre. Hier muss eine Abwägung zwischen Interesse der Öffentlichkeit und Privatsphäre (z. B. Familienleben) erfolgen. Aber: Wenn Sie das Bild nicht selbst erstellt haben, brauchen Sie natürlich auch hier eine Lizenzierung durch den Urheber (z. B. Fotograf oder Agentur)! Personen als Beiwerk Als Beiwerk gelten z. B. Personen, die zufällig vor einem fotografierten Gebäude vorbeilaufen. Bei Häusern an belebten Straßen wäre es beispielsweise meist schwierig, von allen Personen ein Einverständnis zu holen.

Als Beiwerk gelten z. B. Personen, die zufällig vor einem fotografierten Gebäude vorbeilaufen. Bei Häusern an belebten Straßen wäre es beispielsweise meist schwierig, von allen Personen ein Einverständnis zu holen. Versammlungen, Aufzüge und ähnliche Veranstaltungen. Bei Großveranstaltungen wie politischen Demonstrationen sowie kulturellen und volkstümlichen Ereignissen ist es kaum möglich, die Einwilligung von allen erkennbaren Personen einzuholen. Damit eine Dokumentation z. B. Ihrer Faschingsfeier dennoch möglich ist, können Sie auf die Erlaubnis verzichten, wenn die Veranstaltung im Vordergrund steht und keine Hervorhebung einzelner Teilnehmer stattfindet.

Bei Großveranstaltungen wie politischen Demonstrationen sowie kulturellen und volkstümlichen Ereignissen ist es kaum möglich, die Einwilligung von allen erkennbaren Personen einzuholen. Damit eine Dokumentation z. B. Ihrer Faschingsfeier dennoch möglich ist, können Sie auf die Erlaubnis verzichten, wenn die Veranstaltung im Vordergrund steht und keine Hervorhebung einzelner Teilnehmer stattfindet. Höheres Interesse der Kunst Aufnahmen von Personen können eventuell auch zustimmungsfrei sein, wenn die Verbreitung oder Veröffentlichung einem „höheren Interesse der Kunst“ dient. Finanzielle Gründe (also z.B. Marketing auf Ihrer Website) dürfen somit nicht im Zentrum stehen. Wann ein höheres Interesse besteht, wird von Gerichten im Einzelfall geprüft und entschieden.



Achtung: Eine Aufhebung der Sonderregeln findet statt, wenn durch die Verbreitung und Zurschaustellung ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten verletzt wird. Gleiches gilt nach dessen Tod auch für die Angehörigen. Werden Bildnisse ohne Erlaubnis verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt, sieht das Gesetz als Sanktionen Geldstrafen oder sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr vor.

Checkliste So veröffent­lichen Sie Bilder legal

Das Urheberrecht bei Bildern ist komplex. Hier eine grundsätzliche Übersicht darüber, was Sie dürfen – und wann Ärger droht.

So handeln Sie richtig:

Eigene Bilder können frei genutzt werden, wenn keine fremden Personen zu sehen sind oder Schutzrechte Dritter verletzt werden.

Lizenzverträge sollten Nutzungsrechte für alle bezweckten Verwendungsarten beinhalten.

Bilder von Mitarbeitern können Sie mit schriftlicher Einwilligung auch auf der Firmenwebsite veröffentlichen. Ein Muster finden Sie unter handwerk-magazin.de/mitarbeiterfotos

Das sollten Sie vermeiden:

Die Nutzung fremderstellter Bilder ohne Lizenz.

Die Nutzungsbedingungen nicht einhalten. Kostenfrei heißt schließlich nicht rechtefrei.

Der Kauf von Bildern bei Agenturen oder Herstellern, bei denen nicht zu 100 Prozent klar ist, dass der Urheber mit der Veräußerung der Nutzungsrechte einverstanden ist.

Fazit

Nutzen Sie fremderstellte Bilder, ist die Lizenz einzuholen. Die bloße Zusage des Herstellers reicht in der Regel ebenfalls nicht aus, um fremde Bilder nutzen zu dürfen. Zudem sind nur marginale Änderungen am Bild nicht geeignet, den Urheberschutz aufzuheben. Verstöße sind sehr teuer. Im Bereich von Urheberrechtsverletzungen können die Streitwerte schnell im vier- bis fünfstelligen Bereich liegen.

