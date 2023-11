Der Toyota bZ4X mutet futuristisch an. Nicht ganz nach dem Geschmack von Eismacher Irfan Atipi, der eher Fan deutscher Modelle ist. Überzeugt das E-SUV den Neusser trotzdem?

Von Jennifer Garic

Eismacher Irfan Atipi aus Neuss steuert zum ersten Mal ein Elektroauto: den bZ4X von Toyota. - © Rudolf Wichert

Wenn Irfan Atipi die freie Wahl hat, dann nimmt er eigentlich immer einen BMW. Mit seinem 5er-BMW fährt er nicht nur jeden Tag rund 20 Kilometer zur Arbeit, sondern geht auch mehrmals die Woche für sein Eiscafé in Neuss-Norf einkaufen. Für den Eismacher kommt es also vor allem auf einen großen Laderaum an, auch weil er in seiner Freizeit gerne Ausflüge mit der Familie macht. Die Fahrgäste sollten genug Platz haben.

Als der Toyota bZ4X vor der Gelateria einfährt, staunt Atipi. „Der sieht sehr modern aus.“ Der Eismacher steuert direkt auf den Kofferraum zu und legt die Rücksitze um. Ein prüfender Blick, dann: „Im Toyota ist viel mehr Stauraum als in meinem 5er-BMW“, sagt Atipi. „Damit kann ich bequem meinen Einkauf transportieren.“

Ein Elektro­auto ist Atipi noch nicht gefahren, er ist aber sehr interessiert. Also startet er den ­Wagen und fährt Richtung Autobahn – so als würde er nach Hause fahren. Das SUV muss zeigen, ob es für die alltäg­liche Route taugt.

Wie fühlt sich Ihre erste Fahrt in einem E-SUV an?

Das ist echt beeindruckend. Der Toyota beschleunigt sehr gut, der Motor ist gar nicht zu hören. Nur im Tunnel ist der bZ4X etwas laut. Da wurde wohl an der Dämmung gespart. Aber insgesamt finde ich die Ausstattung relativ hochwertig.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis passt also für Sie?

Auf jeden Fall. Für den Preis würde ich niemals ein deutsches Auto mit einer ähnlichen Ausstattung bekommen. Da sind die asiatischen Fabrikate einfach weiter. Besonders toll finde ich, dass es den Toyota auch mit Allrad-Antrieb gibt.

Könnten Sie sich vorstellen, den Toyota für Ihre Eisdiele zu nutzen?

Ja. Das Gute an dem E-SUV ist, dass er sowohl für meine beruflichen Fahrten als auch die privaten gut geeignet ist. Ein ­reines Arbeitsfahrzeug lohnt sich für mich nicht. Der bZ4X ist ein guter Zwei-in-eins-Deal.

Das Unternehmen

Name: La Gelateria Norf

La Gelateria Norf Geschäftsgebiet: Neuss-Norf

Neuss-Norf Gründung: 2021

2021 Mitarbeiter: 1

Der Testwagen