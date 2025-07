Tipps für Handwerker, die Mitarbeiter suchen, haben viele Experten in petto – mit dazu gehören inzwischen auch KI-Anwendungen. Denn auch sie geben eine Antwort auf die Frage, wie Unternehmer mehr und besser qualifiziertes Personal finden. Welche Antworten das sind, verrät dieser Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Jörg Mosler hat für seinen Podcast ChatGPT nach 7 Tipps für die Mitarbeitergwinnung befragt. - © Stephan Minx

Was sind die 7 besten Tipps für die Mitarbeitergewinnung im Handwerk? Auf diese Frage fallen unterschiedlichen Experten unterschiedliche Antworten ein – je nach Fokus und Vorwissen. Doch, wie sieht das denn aus, wenn man eine KI nach Tipps befragt? Das wollte ich, obwohl ich selbst natürlich direkt eine Liste mit 7 Tipps im Kopf hatte, herausfinden.

Die KI-Tipps von ChatGPT

Deshalb ging diese Frage dann an ChatGPT. Was genau, die Anwendung auf die Frage geantwortet hat, verrät diese Podcast-Folge: Was sind die 7 besten Tipps laut ChatGPT und wie deckt sich das mit meiner persönlichen Liste. Spoiler: Das Ergebnis ist verblüffend.

