Wer als Creator und Influencer viele Follower hat, bekommt über kurz oder lang auch verstärkt Anfragen über Kooperationen. Nicht alle lohnen sich oder sind seriös. Social-Media-Experte Felix Schröder (@gipserfelix) erkärt in der 56. Ausgabe seines Podcasts „Social Handwerk“, mit welchen Methoden er fremde Accounts analysiert, bevor es zu einer Zusammenarbeit kommt.

Bevor Felix Schröder (@gipserfelix) eine Social-Media-Kooperation eingeht, überprüft er zunächst immer gründlich den fremden Account. - © Willi Schröder GmbH

Ist dieser unbekannte Account geeignet für eine Kooperation? Hat er eventuell die Follower nur gekauft? Wie ist der Account überhaupt gewachsen? Diese Fragen stelle ich mir jedes Mal, wenn ich eine neue Anfrage über eine Kooperation erhalte. Und viele Creator und Influencer stellen sich die gleichen Fragen.

Mit welchen Methoden ich die Anfragen überprüfe und wie ich bei meiner Analyse der fremden Accounts vorgehe, erkläre ich in dieser Folge:

1. Methode: Überprüfung der Follower

Ob die jeweilige Followerschaft zum eigenen Account passt, kommt natürlich in erster Linie immer auf die persönlichen Ziele an. Wichtig ist dabei die Herkunft der Follower: Ein Account, dem beispielsweise zu 90 Prozent Follower aus dem Ausland folgen, ist eher nicht dazu geeignet, das örtliche Dorffest zu vermarkten.

2. Methode: Überprüfung der Likes und Kommentare

Wichtig ist auch, ob der Account wirklich "gesund" ist, als ob die einzelnen Social-Media-Faktoren zueinander in einem stimmigen Verhältnis stehen. Der beste Weg, das herauszufinden, ist die Überprüfung der Likes und Kommentare: Passt die Anzahl der Follower zu den Likes und Kommentaren? Wenn dies bei der Analyse in den meisten Fällen nicht passt, ist das kein gutes Zeichen... Natürlich gibt es noch viele weitere Methoden und Faktoren. Welche das sind, stelle ich ausführlich in dieser Podcast-Folge vor.

Viel Spaß mit der aktuellen Folge meines Podcasts „Social Handwerk“ und der Umsetzung meiner Tipps! Alle Folgen des Pocasts findet ihr gesammelt auf der Themenseite „Social Handwerk“ – der Podcast von Felix Schröder (@gipserfelix).