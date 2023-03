Mitarbeitergewinnung: So werden Arbeitgeber und Ausbilder unabhängig

Eine Schwierigkeit vieler Arbeitgeber ist die Suche nach Mitarbeitern und Auszubildenden – und die große Konkurrenz. Doch in dieser liegt auch eine Chance. Denn wer die Mitarbeitergewinnung selbst in die Hand nimmt, kann sich von den anderen abheben. Mit welchen Mitteln das gelingen kann, verrät dieser Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Jörg Mosler will Handwerksuntenehmer dazu befähigen, die Mitarbeitergewinnung selbst in die Hand zu nehmen. – © Stephan Minx

Nur wer eine klare Strategie hat und seinen eigenen Weg bei der Mitarbeitergewinnung geht, kann sich wirklich von den anderen Arbeitgebern abheben. Doch dafür braucht es einen Plan und einiges an Werkzeug für die Umsetzung. Kaum ein Unternehmer hat das alles parat oder die Möglichkeit, es sich selbst anzueignen. Deshalb gibt es jetzt die Mitarbeitergewinnung Masterclass. Sie soll Chefs befähigen, sich die Fachkräfte und Azubis an Land zu ziehen.

Viele Werkzeuge liegen parat

Videos, Checklisten, Textvorlagen, Anleitungen, Designvorlagen – diese und viele weitere Werkzeuge bekommen Unternehmer in der Masterclass vorgelegt. In die Hand nehmen müssen sie es selbst. Doch ich begleite sie auf dem Weg zur Arbeitgebermarke. Wir öffnen die Masterclass am 9. März 2023. Bis zum 15. März können Sie dabei sein.

Das könnte Sie auch interessieren

Alle Infos zur Masterclass: joerg-mosler.de/masterclass