07.06.2018

Geplante Abmahn-Schonfrist So sollten Handwerker auf DSGVO-Abmahnungen reagieren

Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag möchte eine teure Abmahn-Welle aufgrund der DSGVO schon im Keim ersticken. Geplant ist eine Schonfrist für DSGVO-Abmahnungen von einem Jahr. Das sollten Sie jetzt tun, wenn Ihnen Abmahnungen ins Haus flattern.

von Ramón Kadel

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion strebt noch vor der parlamentarischen Sommerpause 2018 eine Gesetzesänderung an, um teure Abmahnungen auf Basis der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu stoppen. "Bei der Umstellung auf die Erfordernisse des neuen Datenschutzrechts sind unbewusste Verstöße nicht gänzlich zu vermeiden", sagte die rechts- und verbraucherpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion Elisabeth Winkelmeier-Becker gegenüber der Tageszeitung "Die Welt". Dies dürfe aber nicht für eine teure Abmahn-Welle missbraucht werden. "Die Politik ist gefordert, diesem Treiben schnell einen Riegel vorzuschieben", so Winkelmeier-Becker.

Auch die SPD begrüßt grundsätzlich den Vorstoß der Union: "Wir werden uns den Vorschlag anschauen", sagte Johannes Fechner, rechtspolitischer Sprecher der SPD, auf "Welt"-Anfrage. Wenn alles gut geht, könnte so der Gesetzentwurf schon am 6. Juli 2018 im Bundesrat verabschiedet werden. Wie sollte man aber jetzt als Handwerksunternehmer reagieren, wenn erste Abmahnungen ins Haus flattern?

DSGVO-Abmahnungen nicht gleich unterschreiben

Grundsätzlich gibt es keine gesetzlichen Vorgaben, welche Punkte in einer Abmahnung aufgeführt sein müssen. Die Rechtsprechung hat allerdings in zahlreichen Gerichtsurteilen diverse Eckpunkte festgelegt. So muss dem Empfänger wenigstens eindeutig vor Augen geführt werden, welches konkrete Verhalten beanstandet wird – und dies sollte zumindest mit der exakten Internetadresse (URL) belegt werden, wo der Datenschutzverstoß angeblich stattgefunden hat.

Ist das gegeben, sollten Sie aber auf keinen Fall gleich die Abmahnung unterschreiben: Es ist noch nicht sicher, ob Datenschutzverstöße gemäß DSGVO neben dem Unterlassungsklagengesetz (UKlaG) auch nach dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) abgemahnt werden können. Ob gemäß UWG nach Ende der DSGVO-Übergangsfrist abgemahnt werden kann, müssen Gerichte erst noch beantworten: Die DSGVO soll schließlich den Schutz der Daten des Einzelnen gewährleisten und nicht den Wettbewerb maßregeln.

So sollten Sie als Handwerker auf Abmahnungen reagieren

Sollten Sie eine Abmahnung erhalten, gilt es also zunächst, Ruhe zu bewahren. Unterschreiben Sie die Abmahnung auf keinen Fall und konsultieren Sie einen Rechtsanwalt. Ob Handwerker als Folge einer Abmahnung wegen eines Verstoßes gegen die DSGVO-Vorschriften wirklich zahlen müssen hängt wohl auch nach Ende einer etwaigen Abmahn-Schonfrist durch die Politik vom Einzelfall ab. Eine Unterschrift jedenfalls, könnte automatisch einer Schuldanerkenntnis gleichkommen – und damit als Folge die Rechte des Abgemahnten einschränken. Eine nachträgliche, gerichtliche Prüfung würde sich erübrigen. Quittieren Sie, wenn überhaupt, nur den Empfang der Abmahnung. Für das weitere vorgehen, haben wir für Sie folgende To-Do-Liste zusammengestellt: