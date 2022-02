So gewinnen Sie Ihre Wunschmitarbeiter: Interview mit Marko Hackl

Am besten läuft es bei der Arbeit, wenn ein neuer Mitarbeiter nicht nur „so naja“, sondern richtig gut zum Unternehmen passt. Doch vielen Unternehmern fällt es schwer, solche Leute zu finden. Wie es Marko Hackl und seinem SHK-Betrieb gelungen ist, innerhalb eines Jahres etwa 20 neue und genau passende Mitarbeiter zu bekommen, berichtet er in diesem Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Marko Hackl spricht mit Jörg Mosler darüber, wie er viele genau passende Mitarbeiter finden konnte. – © Jörg Mosler

Wer wünscht sich das nicht für sein Unternehmen? Genau der Mitarbeiter, den das Unternehmen braucht und der auch noch ins Team passt, bewirbt sich und sagt zu. Damit das gelingen kann, benötigt das Unternehmen eine klare Strategie. Welche das ist und wie Unternehmer sie umsetzen können, weiß Marko Hackl. Der Geschäftsführer des Unternehmens Santec Service in Schenefeld bei Hamburg spricht in dieser Podcast-Folge darüber, wie er es geschafft hat, in einem Jahr 20 neue Wunschmitarbeiter zu gewinnen.

Stories und Karriereseite bringen den Wandel

Noch vor zwei Jahren hatte das SHK-Unternehmen Santec Service ein Problem: Neue Aufträge kamen viele, neues Personal allerdings zu wenig. Marko Hackl, Geschäftsführer des Unternehmens, wollte das ändern und begann, eine neue Strategie umzusetzen. Dank Stories auf Social Media-Kanälen sowie einer neuen Karriereseite zieht der Betrieb nun Fachkräfte an. Sieben Azubis, zwei Projektleiter und mehr als zehn Monteure hat Hackl innerhalb eines Jahres eingestellt. Und alle passen gut in das Unternehmen hinein. Wie ihm das gelungen ist, verrät er in diesem Workers Cast.

Karriereseite von Santec Service: santec-karriere.de

Homepage von Santec Service: santec.hamburg

Instagram-Seite von Santec Service:instagram.com/santec_service