Härtefälle am Telefon? So bleiben Sie souverän! Wertvolle Praxistipps für ­Vieltelefonierende von Umberta Andrea Simonis.

Das läuft oftmals schief

Wenn wir uns manchmal in herausfordernden Gesprächen als ohnmächtiges Opfer und ausgeliefert erleben, schwächt uns das erheblich. Naja, da kann man nichts machen! Ist das so? Denken Sie mal an die Zeit, als Sie ein kleines Kind waren. Waren Sie auch so stolz darauf, Dinge selbst zu schaffen, statt abhängig zu sein? Also ich war es! Aus der Er­fahrung, dass wir selbst etwas bewirken können, wie anspruchsvoll die Situation auch sein mag, schöpfen wir unermesslich viel Befriedigung und Kraft. Selbstwirksam zu sein statt ohnmächtig – darum geht es!

Die besten Lifehacks

Sich bewusst in den Arbeitstag einstimmen: Bevor Sie sich an den Schreibtisch setzen, nehmen Sie sich fünf Minuten ungestörte Zeit für sich. Gehen Sie ­innerlich diesen Fragen nach und laden Sie sich auf: