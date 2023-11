Der Wandel macht vor dem Gewerk der Schornsteinfeger nicht Halt: Arbeiten an fossilen Feuerstätten nehmen ab, neue Aufgaben, etwa an Lüftungsanlagen, Wärmepumpen oder bei der Energieberatung und beim Brandschutz, kommen hinzu. Die Branche blickt positiv in die Zukunft.

Arbeiten an fossilen Feuerstätten nehmen für Schornsteinfeger ab, neue Aufgaben, wie etwa an Lüftungsanlagen, Wärmepumpen oder im Bereich der Energieberatung und des Brandschutzes kommen hinzu. - © SkyLine - stock.adobe.com

"Ein Schornsteinfeger ist eine Person, die Probleme erkennt, von denen man weder wusste, dass es sie gibt, noch in der Lage ist, sie zu verstehen. Zudem löst er sie auf eine Art und Weise, die jede Vorstellung übertrifft. Synonym für Genie, Legende. "So werden Schornsteinfeger heute im Netz bejubelt. Früher galten sie schlicht als Glücksbringer – eins, zwei, drei, vier, das Glück gehört mir, heißt ein alter Kinderreim, der aufgesagt wurde, wenn man einen Schornsteinfeger berührte und etwas Glück bringenden Ruß an seinen Händen hatte.

Der Beruf des Schornsteinfegers wurde damals wie heute mit positiven Eigenschaften verknüpft. Vielleicht ist dies auch ein Grund dafür, dass die Ausbildungszahlen im Schornsteinfegerhandwerk in den letzten Jahren deutlich steigen konnten. Vielleicht liegt es aber auch an den Investitionen in die Nachwuchswerbung und den Karrieremöglichkeiten durch ein duales Studium. „Wir investieren in qualifizierte Aus- und Weiterbildung und sichern uns damit eine aussichtsreiche Position im Zukunftsmarkt Energie, Lüftung und Klimaschutz“, erklärt Alexis Gula, Präsident des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks.