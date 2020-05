07.02.2020

Baukrane der Superlative Ranking: Die 5 höchsten Krane der Welt

Für ein Einfamilienhaus etwas überdimensioniert, für ein Hochhaus genau richtig: Der Gebrauchtmaschinenmarktplatz Surplex hat die fünf höchsten Krane der Welt zusammengestellt. Durchlicken und staunen!

von Ramón Kadel

Für den Hausbau oder allgemein das Heben von schweren Lasten von einem Ort zum anderen sind Krane unentbehrlich. Wenn es dann aber um Windkraftanlagen oder sogar Hochhäuser geht, reichen "normal" dimensionierte Krane nicht mehr aus. Hierfür brauchen Bauhandwerker wahre Riesenmaschinen. Im Ranking von Surplex werden die fünf höchsten Krane der Welt vorgestellt.

Dabei beschränkt sich der Gebrauchtmaschinenmarktplatz auf lediglich die fünf höchsten Krane, da diese sich in ihrer Höhe ganz maßgeblich von allen anderen, alltäglichen Kranen abheben.

Höchster Kran ist so hoch wie der ThyssenKrupp-Testturm

Um Ihre Neugierde zu wecken: Zwischen dem ersten und dem letzten Platz liegen bemerkenswerte 42 Meter. Der höchste Kran ist mit seinen 246 Metern Höhe beispielsweise so hoch wie der Thyssenkrupp-Testturm. Dieser ist ein Aufzugstestturm für Express- und Hochgeschwindigkeitsaufzüge in Rottweil, nahe Freiburg.

Zwei Unternehmen teilen sich den Markt der Riesenkrane auf

Was beim Blick auf die fünf Riesenmaschinen sofort auffällt, ist, dass oftmals die Krane aus den gleichen Baureihen stammen, also Nachfolgemodelle sind. Und: Alle Rekordkrane stammen von den beiden Marktführern Liebherr und Terex. Diese haben sich den Weltmarkt in diesem Bereich untereinander aufgeteilt.

