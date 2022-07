Live-Videos werden auch in Deutschland immer beliebter. Fast jede Social-Media-Plattform bietet sie an. Wie auch das Handwerk von den Möglichkeiten der Echtzeit-Interaktion mit Followern, Geschäftspartnern und Kunden profitieren kann, erklärt Felix Schröder (@gipserfelix) in der 40. Folge seines Podcasts „Social Handwerk“.

Immer mehr Streamer bauen sich aktuell riesige Communitys auf. Felix Schröder (@gipserfelix) ist überzeugt: „Das ist auch für das Handwerk eine interessante Sache!“ – © Willi Schröder GmbH (@gipser.willi.schroeder)

Fast jeder Social-Media-Riese bietet sie mittlerweile an: Live Videos. Ob Personen, die gemeinsam mit der Community Videogames spielen, Echtzeit-Tutorials und Erklärvideos oder Influencer, die einfach nur über ihren Alltag erzählen – es gibt schier unendliche Möglichkeiten für Videos. Auch in Deutschland wird die Live-Video-Funktion immer beliebter.

Streamer freuen sich über gigantische Followerzahlen

Insbesondere die Vielzahl der Nutzungsmöglichkeiten machen Live Videos für fast alle interessant. Immer mehr Streamer bauen sich aktuell riesige Communitys auf – auch für das Handwerk eine interessante Sache!

Kundenbindung über Videos

Meine Erfahrungen mit den Video-Tools zeigen, dass auf diese Art und Weise eine sehr intensive Verbindung mit der Community aufgebaut werden kann. So funktioniert moderne Kundenbindung über Social Media! Wenn Sie das möchten, kann per Videos also jederzeit effektiv mit Followern kommuniziert werden. So nah waren sich Streamer und User noch nie.

Viel Spaß mit der aktuellen Folge meines Podcasts „Social Handwerk" und der Umsetzung meiner Tipps!