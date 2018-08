21.08.2018

Auszubildende Jetzt teilnehmen an der UFH-Umfrage 2018: Teil IV

Der Bundesverband der Unternehmerfrauen im Handwerk startet in Kooperation mit handwerk magazin die vierte große Umfrage 2018. Das Thema: Werben Sie bereits gezielt um weiblichen Nachwuchs oder weibliche Auszubildende?

von Ramón Kadel

Das Handwerk tut sich noch immer schwer, mehr Frauen in den klassischen „Männergewerken“ zu beschäftigen – wie andere Branchen auch. Schon in der Schule sind klassische Rollenklischees immer noch weit verbreitet.

Thema der aktuellen UFH-Umfrage:

Werben Sie bereits gezielt um weiblichen Nachwuchs oder weibliche Auszubildende?

Was könnte da Abhilfe schaffen? Zum Beispiel Formate wie der „Girls‘Day“. Dieser wird organisiert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, von Gewerkschaften, der Kultusministerkonferenz und Arbeitgeber- sowie Arbeitnehmerverbänden. Dieser Event zeigt, es lohnt sich, als Betrieb frühzeitig auf weiblichen Handwerkernachwuchs zuzugehen.



Bis 12. September 2018 teilnehmen!

Genau das möchte der Bundesverband der UnternehmerFrauen im Handwerk in Kooperation mit handwerk magazin gerne in unserer aktuellen Umfrage von Ihnen, den Unternehmerfrauen im Handwerk, wissen.

Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit für die folgende Umfrage. Die Ergebnisse stellt handwerk magazin dann in seiner Oktober-Ausgabe vor. Die Umfrage endet am 12. September 2018.

Als Dankeschön verlosen wir unter den Teilnehmern ein hochwertiges Outdoorsmartphone CAT S60. Am Ende der Umfrage werden Sie auf das Formular zur Teilnahme an der Verlosung weiter geleitet.

