Hyundai Nexo: „Intuitives Fahrgefühl“

Noch sind Wasserstofffahrzeuge eine Seltenheit auf deutschen Straßen. Wie sich der Hyundai Nexo im Stadtverkehr schlägt, testet Goldschmiedin Sevinc Abdeddaim.

Von Jennifer Garic

Liebt schöne Designs: Goldschmiedin Sevinc Abdeddaim aus Frechen. – © Rudolf Wichert

Sevinc Abdeddaim hat als Goldschmiedin einen besonderen Blick für schöne Designs und Optik. Als der Hyundai Nexo bei ihr im nordrhein-westfälischen Frechen ankommt, nimmt sie das Fahrzeug erst mal von außen unter die Lupe und schaut sich das Modell genau an. Der matte Lack überzeugt ­Abdeddaim nicht ganz, obwohl sie ihren Schmuck am liebsten auch matt arbeitet. „Weil der Lack keine Glanzpunkte oder -linien hat, sieht er unfertig aus“, sagt die Unternehmerin.

Auf den ersten Blick erscheint der Goldschmiedin der Brennstoffzellen­bolide etwas groß für den Alltag. „Normalerweise fahre ich mit einem Peugeot 2008 zur Arbeit. Der ist zwar auch ein SUV, aber sehr kompakt – und so finde ich immer einen Parkplatz in der Innenstadt.“ Kaum sitzt sie im Testwagen, kommt ihr der Hyundai aber doch nicht mehr so groß vor. Nun will Abdeddaim herausfinden, wie sich der Nexo fährt.

Überzeugt Sie der Nexo von innen mehr als von außen?

Eindeutig. Von innen wirkt das Fahrzeug nicht so überdimensioniert wie von außen und sehr nobel. Alles ist sehr wertig gestaltet und gut designt. Im Vergleich zu meinem Peugeot ist das technologisch eindeutig ein Unterschied.

Wie fährt sich das Brennstoffzellen­auto im Vergleich zu einem Benziner?

Der Wagen ist super leise und beschleunigt schnell. Das ist echt beeindruckend. Vor der Fahrt war ich etwas unsicher, weil ich noch nicht mal mit Automatik gefahren bin, geschweige denn elek­trisch. Aber man gewöhnt sich schnell an das Fahrgefühl, es ist sehr intuitiv.

In Frechen gibt es eine der deutschlandweit raren Wasserstofftank­stellen. Könnten Sie sich den Nexo als eigenen Wagen vorstellen?

Der Preis ist für mich viel zu hoch. Das bin ich nicht bereit auszugeben. Aber davon abgesehen, hat mir das Auto gut gefallen. Besonders mag ich die Bedienung. Denn hier gibt es zusätzlich zum Touchscreen noch echte Knöpfe.

Das Unternehmen

Name: Goldschmiede Werkstatt & Galerie am Rathaus

Goldschmiede Werkstatt & Galerie am Rathaus Geschäftsgebiet: Frechen

Frechen Gründung: 2007

2007 Mitarbeiter: keine

