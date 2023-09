Handwerker sind oft Risiken für Hauterkrankungen ausgesetzt, doch Termine beim Facharzt haben einen langen Vorlauf. Der Online-Hautarzt „doctorderma“ will seinen Patienten rund um die Uhr einen schnellen Zugang zu Diagnose und Rezept bieten. Beim Corporate Service für Firmenkunden können Betriebe eine Flatrate zum Abklären von Hautekzemen & Co. für ihr Team buchen.

Von Susanne Löw

Rund um die Uhr ohne Termin oder webbasierte Sprechstunde kann eine fachärztliche Einschätzung online eingeholt werden. - © yuriygolub - stock.adobe.com

Laut Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) gab es 2022 in der Bauwirtschaft deutlich mehr gemeldete Berufskrankheiten als im Jahr zuvor, wobei Hautkrebs durch Sonneneinstrahlung am zweithäufigsten gemeldet wurde. Insgesamt hatte laut einer Erhebung der Europäischen Akademie für Dermatologie und Venerologie (EADV) fast jeder zweite Europäer ab 18 Jahren in den vergangenen zwölf Monaten mindestens eine dermatologische Erkrankung.

Chronische Hautekzeme: das Leiden vieler Handwerker

„Zu den häufigsten Hauterkrankungen im Handwerk zählt das chronische Handekzem, das sowohl eine irritative als auch allergische Komponente haben kann“, konkretisiert Dr. med. Christian Drerup, Facharzt für Dermatologie. „Zudem spielen chronische UV-Schäden bei Handwerkern wie Dachdeckern mit hoher UV-Exposition sowie allergische Kontaktekzeme als Reaktion auf Allergene in der Luft eine große Rolle. Chronische UV-Schäden werden als Berufskrankheit (BK 5103) akzeptiert.“

Das Problem für viele Mitarbeiter: Auf Termine beim Hautarzt muss man häufig mehrere Monate lang warten. In akuten Fällen, wenn man etwa ein verdächtiges Muttermal entdeckt oder sich ein Ekzem gebildet hat, braucht man aber schnellere Hilfe. Ganz nebenbei fällt man auf der Baustelle oder beim Kunden für mehrere Stunden aus, wenn dann endlich der Termin in der Praxis gekommen ist. Oder man verschleppt bis dahin dermatologische Fälle und muss sich für längere Zeit krankmelden.

Bei diesen Warnzeichen sollte ein Hautarzt konsultiert werden Wiederkehrende schuppende Hautveränderungen

Harte Hautveränderungen

Hautveränderungen an sonnenexponierten Arealen

Trockene, juckende oder rissige Haut an Händen

Schnelle Diagnose nach Registrierung und Foto-Upload

Das Angebot von doctorderma, einer Marke des Hamburger Unternehmens Cloud-Doctor.io GmbH, will Abhilfe schaffen. Ende 2022 ging Drerup mit seinen beiden Mitgründern Marc Hoffmann und Florian Beck-Klaus mit dem asynchronen telemedizinischen Online-Service an den Start, heute zählt die Belegschaft 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Asynchron bedeutet, dass rund um die Uhr ohne Termin oder webbasierte Sprechstunde eine fachärztliche Einschätzung eingeholt werden kann.

Smart per Smartphone: So läuft die Nutzerregistrierung

Um den Service zu nutzen, reicht schon ein Smartphone; Laptop oder PC gehen auch – mit Browser sowie einen Internetzugang. In der Web-App von doctorderma erstellt man ein Konto mit seinen persönlichen Kontaktdaten und der bevorzugten Bezahlmethode, füllt einen Fragebogen zu seiner Gesundheitshistorie und dem aktuellen Vorfall aus und lädt dann drei Fotos von der betroffenen Hautstelle hoch: zwei Bilder aus 30 cm Entfernung und aus jeweils anderem Winkel und ein drittes aus 10 cm Entfernung. Auf dieser Basis erstellt einer der aktuell sieben Hautärztinnen und -ärzte im Team von doctorderma online eine dermatologische Diagnose.

Vorteil: Leicht verständliche Diagnose in höchstens 24 Stunden

„In fünf bis sechs, spätestens 24 Stunden informiert eine Mail, dass das Ergebnis in Form eines leicht verständlichen Arztbriefs sowie gegebenenfalls inklusive Therapieplan und Privatrezept im Kundenkonto bereitstehen“, erklärt Hoffmann. Ein direkter Versand der sensiblen Daten per Mail sei aufgrund der DSGVO nicht erlaubt. „90 Prozent der Fälle sind dabei komplett digital bearbeitbar, via Chatfunktion können die Ärzte aber auch Rückfragen stellen oder ein weiteres Foto erfragen.“ Sobald einer der Ärzte nicht zu einer 100-prozentigen Sicherheit gelangt, gelte zudem ein Vier-Augen-Prinzip, wobei mit einem Kollegen Rücksprache gehalten wird.

Privatpersonen: Diagnose für 25 Euro

Die Online-Diagnose kostet immer 25 Euro, abgerechnet wird wahlweise via Sofortüberweisung, Kreditkarte, Paypal oder Klarna. Während sich der privat Versicherte die Kosten dann von seiner Versicherung erstatten lassen kann, müssen gesetzliche Versicherte aktuell den Service von doctorderma noch selbst zahlen. Eine Zusammenarbeit mit gesetzlichen Krankenkassen ist geplant.

Firmenkunden: Attraktives Angebot für die Mitarbeiter bieten

„Neben Privatpersonen profitieren vor allem Unternehmen von unserer Lösung“, sagt Hoffmann. Je nach Volumen und Laufzeit gibt es den Corporate-Service aktuell zu einem Flatrate-Preis von 35 bis 75 Euro pro Mitarbeiter und Jahr – die engste Familie (Kinder und eingetragene Lebenspartner) darf das Angebot dann sogar ebenfalls nutzen. Ein großer Kostenpunkt in Firmen entsteht nach seiner Erfahrung aufgrund von Fehlzeiten – darunter auch durch Arzttermine oder verschleppte Krankheiten, weil ein Arzttermin nicht zu bekommen war.

Gesundheitsförderung: bis zu 600 Euro pro Mitarbeiter und Jahr abgabenfrei

Zudem sieht Marc Hoffmann in doctorderma gerade in Zeiten von Fachkräfte- und Personalmangel einen wertvollen Service, mit dem sich ein Unternehmen attraktiv aufstellen kann, zumal die Förderung der Mitarbeitergesundheit steuerlich begünstigt wird: „Arbeitgeber können bis zu 600 Euro pro Jahr und Mitarbeiter für die Gesundheitsförderung lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei zuwenden. Der Arbeitnehmer muss dabei keinen geldwerten Vorteil anrechnen. Im Zuge dessen kann auch die Dermatologie als Service zählen, sodass die Mitarbeiter doctorderma kostenfrei nutzen können.“

Schnelle Abwicklung mit Schnittstelle zur Online-Apotheke

Wird ein Rezept im Kundenkonto hinterlegt, kann der Patient entscheiden, ob es an eine Apotheke oder Online-Apotheke versendet werden soll. Letztere kann dank einer direkten Schnittstelle den Versand an eine Wunschadresse – etwa an die Privatanschrift oder an den Arbeitsplatz – veranlassen. Dadurch, dass das Rezept EU-weit Gültigkeit besitzt, bietet sich der Service von doctorderma auch für Dienstreisen oder Urlaube im Ausland an. Kommen die Ärzte von doctorderma jedoch zu dem Ergebnis, dass eine weitere Abklärung vor Ort nötig ist – oder etwa die Entnahme einer Probe, wird das den Patienten im Arztbrief mitgeteilt. Aktuell erfolgt dabei aber keine Empfehlung für eine bestimmte Praxis.