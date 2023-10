Es ist nicht immer alles eitel Sonnenschein in Familien. Gleiches gilt auch für die Führungsebene in Unternehmen jeder Art. Doppelt schwierig wird es allerdings in Familienunternehmen, bei denen die Grenzen zwischen Arbeit und Zuhause leicht verschwimmen. Über diese Herausforderungen und Konfliktlösungsmöglichkeiten sowie über weitere wichtige Themen für das Handwerk lesen Sie in der neuen Oktober-Ausgabe von handwerk magazin. Ein Special in diesem Heft: die Beilage "Berufskleidung" rund um das Thema Workwear.

Von Jessica Morof

Die Oktober-Ausgabe von handwerk magazin ist da: Interessant, nützlich, spannend, voller Ideen und Infos! - © handwerk magazin

Die Arbeit Arbeit sein lassen, statt sie mit nach hause zu nehmen: Das wünschen sich auch Handwerksunternehmer ab und an. In der Regel ist das aber nicht so einfach. Vor allem nicht in einem Familienbetrieb. Da kochen die Emotionen häufig auch mal hoch. Wie Unternehmerduos damit umgehen könnten, zeigt die Titelstory der neuen Oktober-Ausgabe anhand von drei Beispielen. Um Emotionen kann es außerdem auch bei der Auswahl der geeigneten Berufskleidung gehen, wie die aktuelle Spezial-Ausgabe "Berufskleidung" zeigt, die dem neuen Heft beiliegt. Eine ganz deutliche Erkenntnis ist hier: "Berufskleidung ist längst nicht nur Arbeitsmittel, sondern auch Emotion und Motivation."

Neben diesen beiden Themen enthält die neue Ausgabe wie gewohnt viele weitere Informationen, Hintergründe sowie Tipps und Tricks für Unternehmer, die ihren Betrieb voranbringen möchten. Einen ersten Überblick der Themen finden Sie hier:

Titelthema: Halt, Stopp!

Deutschland ist das Land der Familienunternehmen, und wo Familie ist, sind auch Emotionen. Das kann sowohl im Betrieb als auch zuhause für Spannungen sorgen. Denn: Was ist noch privat und was geschäftlich? Schnell verschwimmen die Grenzen. Der Streit vom Frühstück verlagert sich in die Werkstatt und der Frust am Kundenprojekt kommt mit zum Abendessen. Ab Seite 18 lesen Sie, wie drei Duos mit dieser Situation umgehen.

Markt & Innovationen: Schon wieder ein Neustart

Die Familie Schmitz hat innerhalb kürzester Zeit zwei herbe Schicksalsschläge erleben müssen: Die Flutkatastrophe im Jahr 2021 sowie den Verlust des Ehemannes und Vaters. Doch die Familie, die in der Eifel eine Landfleischerei betreibt, lässt sich nicht unterkriegen. Wie sie das schafft, lesen Sie ab Seite 26.

Betrieb & Management: Künftige Märkte erschließen

Mit kreativen Ideen durchstarten - das gehört bei vielen Handwerksunternehmen ganz klar dazu. Denn über innovative Zusatzgeschäfte können Handwerksbetriebe neue Zielgruppen ansprechen, effizienter arbeiten und gleichzeitig ihre Kernkompetenz stärken. Clevere Modelle sind oft ein Mix aus Handwerk, Service, Digitalisierung und KI. Einige Beispiele dazu lesen Sie ab Seite 34.

Mobilität & Fuhrpark: Der holprige Weg von Diesel zu Elektro

Das Angebot an Elektro-Transportern wächst, die Neuzugänge zeigen eine gute Performance. Trotzdem ist der Weg von Diesel zu Elektromobilität lang und steinig. Denn in der nüchtern kalkulierenden Handwerks- und Nutzfahrzeuglandschaft herrschen andere Gesetze. Fuhrparkleiter sollten deshalb genau prüfen, wie ihre Hausmarke aktuell aufgestellt ist.Mehr dazu erfahren Sie ab Seite 44.

Finanzen & Versicherungen: Privat oder gesetzlich?

Privileg der Selbstständigen: Sie dürfen ihren Gesundheitsschutz frei wählen. Viele ziehen die Private Krankenversicherung (PKV) der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) vor. Einen großen Unterschied zwischen GKV und PKV gibt es beispielsweise bei der Berechnung des monatlichen Beitrags. Was Unternehmer vor ihrer Entscheidung wissen sollten, lesen Sie ab Seite 52.

Steuern & Recht: Per Klausel Fachkräfte binden

Um den Wunsch-Kandidaten für eine vakante Stelle im Handwerksbetrieb zu gewinnen, könnten Betriebsinhaber dem potenziellen neuen Mitarbeiter einen verbesserten Kündigungsschutz anbieten. Über verschiedene Optionen und wie Sie sie im Arbeitsvertrag rechtssicher umsetzen, spricht unsere Redakteurin mit dem Sprecher der Geschäftsführung der Vereinigung Bergischer Unternehmerverbände. Das ganze Interview lesen Sie ab Seite 62.

Editorial: Den Emotionen freien Lauf lassen?

© Rohde Fotografie Ärger, Freude, Enttäuschung: Emotionen machen auch vor der Chefetage eines Familienbetriebs nicht halt. Was dabei helfen kann? Darüber macht sich Chefredakteur Patrick Neumann in seinem aktuellen Editorial Gedanken. Ein Vergleich zum Sport und den aktuellen Ereignissen hilft ihm dabei. Lesen Sie mehr:

Was für ein Gefühlsausbruch. Der WM-Titel der deutschen Basketballer ist die Sportsensation des Jahres! Mit viel Leidenschaft, Aufopferungsbereitschaft und individueller Klasse dribbelten, dunkten und warfen sich die Riesen zum Triumph – und erzeugten dabei einen unnachahmlichen Flow. Schnell waren die „World Champions“ eine Blaupause für all diejenigen Bereiche, in denen es gerade nicht so läuft. Etwa andere Sportarten, aber auch das Schulwesen oder Ähnliches. Klar, Vergleiche aus dem Sport wirken manchmal schief und etwas plump, oftmals passen diese Bilder – wie Sie gleich sehen werden – aber ziemlich gut. Wie jener schon ikonische Moment nach dem Sieg im Finale gegen Serbien: Erfolgscoach Gordon Herbert sitzt mit geschlossenen Augen am Boden, lehnt mit dem Rücken an der Wand und pustet kurz durch. Völlig ausgepowert, als hätte er selbst gerade 40 Minuten in Manila auf dem Parkett gestanden. Emotionen pur! Während seine goldenen Korbjäger ausgelassen feiern, braucht der Mastermind des Erfolgs Ruhe und einen Moment des Innehaltens. Geht es Ihnen als Chefin oder Chef nicht manchmal auch so? Eine Kraftanstrengung ist geschafft, das Team ist „stolz wie Bolle“ und Sie brauchen jetzt eine kleine Auszeit (Achtung: Sportvergleich!) für sich. Danke, Gordon Herbert, für dieses ungewollte, aber starke Zeichen! Emotionen können auch in der Chefetage eines Familienbetriebs hochkochen und als Harmonie-Killer wirken. Privates wirkt sich aufs Geschäft aus, Geschäftliches aufs Private. Wir haben für unsere Titelstory drei Duos befragt, wie sie mit der Belastung im Familienbetrieb und ihren Emotionen umgehen. Mein Lieblingszitat aus der Geschichte stammt von Unternehmerin Stefanie Würfel: „Wenn es doch mal knallt, sagen wir uns immer: Atmen hilft.“ Fast wie bei Gordon Herbert.

