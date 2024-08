Stetige Weiter- und Fortbildungen für das ganze Team können ein Handwerksunternehmen enorm voranbringen. Allerdings bleibt vielen Betrieben kaum Zeit dafür. Digitale Tools können aber helfen. Wie das geht, verrät die neue August-Ausgabe von handwerk magazin. Außerdem mit dabei sind weitere Infos rund um die Handwerksbranchen.

Von Jessica Morof

Weiterbildungsmaßnahmen für das Team kosten Handwerksunternehmen Zeit und Geld. Denn bei jedem neuen Mitarbeiter, der eine Fortbildung erhält, müssen sich die Anleiter wiederholen, die gleichen Dinge und Abläufe durchsprechen. Ein Betrieb in Bremen macht es besser, indem er kurze Videos anbietet, mit denen sich Mitarbeiter selbst weiterbilden.

Wie das gelingt und welche anderen Möglichkeiten es für digitale Weiterbildungsmaßnahmen noch gibt, verrät die Titelstory der neuen August-Ausgabe. Mit dabei sind wie gewohnt noch viele weitere Tipps und Hintergründe zu den Herausforderungen im Alltag von Handwerksunternehmerinnen und -unternehmern. Einen ersten Überblick der Themen finden Sie hier:

Was tun, wenn nur wenig Zeit zum Aufschlauen des Teams bleibt? Die schlechte Nachricht für alle Weiter bildungsmuffel: Dank digitaler Tools und smarter Formate kann heute jeder täglich etwas besser werden. Wie Mitarbeiter im Alltag ganz einfach neue Fähigkeiten lernen können, lesen Sie ab Seite 14.

Digitalisierung ist Chefsache – aber nicht allein: Beim SHK-Betrieb Würschinger stellt Inhaber Jan Coenen die Prozesse sukzessive von analog auf digital um. Zur Seite steht ihm dabei sein junger Mitarbeiter Martin Jochim, der seine Ideen gemeinsam mit dem Team umsetzt. Das ganze Interview lesen Sie ab Seite 20.

Seifriz-Sonderpreis für ganzheitliche Nachhaltigkeit“: Gegen Trockenheit, gegen Überflutung - für die Natur. den Transfer zwischen Handwerk und Wissenschaft haben die Baumretter Franz Humberg, Professor Helmut Grüning und Nils Siering exzellent hinbekommen. Was macht das Siegerprojekt so besonders? Das erfahren Sie ab Seite 28.

Kommt es unterwegs zu einem Verkehrsunfall, können Handwerksbetriebe je nach Schwere und Mitschuld umfangreiche Schadenersatzansprüche geltend machen – und so die entstandenen Nachteile kompensieren. Doch es gibt einiges zu beachten. Zehn Tipps für die Schadenpraxis lesen Sie ab Seite 32.

Jedes Gewerk hat spezielle Risiken, genauso wie jeder Betrieb. Diese sechs Unternehmer haben ihren Versicherungsschutz angepasst und erzählen, warum. Wie die Leistungstabellen zeigen: 60 Prozent weniger Prämie bei gleicher Leistung sind möglich. Alle Infos zur Leistungstabelle erhalten Sie ab Seite 42.

Das Thema hat hohe Brisanz: Im Geschäft mit privaten Kunden bedarf es oft einer Widerrufsbelehrung – sonst brauchen die Auftraggeber ihre Rechnungen nicht zu bezahlen. Viele Handwerksunternehmer unterschätzen dieses Risiko. Dabei können sie mit recht einfachen Mitteln rechtssicher vorsorgen. Worauf es ankommt, lesen Sie ab Seite 54.

Was ist denn jetzt los? Fast jeder zweite Berufstätige kommt schlecht bis mittelmäßig erholt aus dem Urlaub zurück. Das hat die Pronova BKK in einer Umfrage herausgefunden. 43 Prozent! Eine Zahl, die mich immer noch erstaunt. Funktionieren Dolce Vita in Italien, Trekkingurlaub in Skandinavien oder Familien-Gaudi in den österreichischen Alpen nicht mehr? Liegt es an der harten Taktung vor und nach der Reise? An den multiplen Krisen, die auch am schönsten Urlaubsort im Hinterkopf herumspuken? Da mir die Begabung zum Therapeuten völlig fehlt und ich somit auch nicht die Hintergründe sinnvoll herleiten kann, verrate ich Ihnen, was mir im Urlaub hilft, die „Birne“ frei zu bekommen: ein gutes Buch – auch wenn das altmodisch klingen mag! Roman-, Geschichts- und Sport-Fans kann ich wärmstens „Mama Odessa“ von Maxim Biller, „Frei“ von Lea Ypi und „The Great Nowitzki“ von Thomas Pletzinger empfehlen. Damit bekommen Sie sicherlich den Kopf frei. So reißt einen beispielsweise die Leidenschaft des NBA-Champions noch Jahre später vom Sitz und lässt einen die Hektik und das Schneller-Weiter-Höher des Alltags schnell vergessen. Letzteres findet ja auf dem Basketball-Court statt – auf eine äußerst sympathische Art und Weise. Doch tauchen Sie selbst ein und ab!

Richtig vitalisierend können auch tolle Weiterbildungen sein. Egal, wie groß die Lern-Nuggets, also die Lern-Pakete, auch sind. Wie Chefinnen und Chefs ihr Team effizient und clever während der Handwerksroutine aufs nächste Level bringen, thematisiert unsere Titelstory. Mein Lieblingszitat: „Wir wollten ein Angebot schaffen, das uns im Alltag die vielen Fragen aus dem Team abnimmt“, sagt Thorsten Drewes, Inhaber von Geitekk in Bremen und How-to-Videoprofi. Klingt nach einem smarten Plan – und der einen oder anderen Verschnaufpause zwischendurch.