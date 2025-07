Jede erfolgreiche Selbstständigkeit beginnt mit der richtigen Beziehung zu Geld. Das glaubt Nicole Rupp, die mit ihrer Firma Geldbeziehung Unternehmerinnen und Unternehmern dabei hilft, erfolgreich zu sein. In der Kolumne "Gründen für Frauen" erklärt die Finanzexpertin, wie der Glaube, dass Geld verdienen hart sein muss, in eine Sackgasse führt.

Von Nicole Rupp

Wie lasse ich mehr Geld in mein Leben? Nicole Rupp kennt die Antwort darauf. - © Caroline - stock.adobe.com

Geld ist immer mit viel Arbeit verbunden. Geld verdienen ist niemals leicht. Kennen Sie solche Sätze? Ich selbst bin in einem Familienbetrieb, einer Metzgerei, aufgewachsen. Schon früh habe ich gelernt , was es heißt, anzupacken, Verantwortung zu übernehmen. Sätze wie „Geld darf fließen“ oder „Geld darf Freude machen“, „Es darf leicht sein“ habe ich damals nicht zu hören bekommen.

Glaubenssätze wirken bei der Beziehung zu Geld im Verborgenen – als Selbstzweifel

Auf der anderen Seite hat mich Geld sehr früh fasziniert und ich habe gerne damit gespielt, wenn meine Mutter abends die Kasse machte. Doch auf meine Fragen – beispielsweise, warum man so viel für Geld arbeiten muss – bekam ich meist die gleiche Antwort: „Das verstehst du nicht. Dafür bist du noch zu klein.“

Zu meinem Glück habe ich nie aufgehört, dies zu hinterfragen und den Ursachen auf den Grund zu gehen. Heute weiß ich: Diese frühen Prägungen begleiten uns oft viel länger als wir glauben. Besonders dann, wenn wir uns selbstständig machen wollen – oder es schon sind. Sie wirken im Verborgenen. Als Selbstzweifel. Als Perfektionismus. Als Angst vor Fehlern. Oder als inneres Verbot, wirklich gut zu verdienen.

Die oft übersehene Gründungsfrage: Wie stehen Sie zu Geld?

Heute begleite ich als Gründerin der Marke Geldbeziehung schon seit über 20 Jahren Frauen in der Selbstständigkeit: in Online-Formaten, Workshops und förderbaren Beratungen. Mein Ansatz verbindet unternehmerische Klarheit mit persönlicher Haltung.

Ich erlebe immer wieder:

Viele Frauen planen ihre Gründung – aber nicht ihre innere Haltung dazu

Viele Frauen machen sich Gedanken über Steuern, Preise, Ausstattung, Kunden – aber nicht über das, was still und leise im Hintergrund wirkt:

Was glaube ich über Geld?

über Geld? Darf ich wirklich gut verdienen ?

? Traue ich mir zu, Geld zu behalten und für mich arbeiten zu lassen – und nicht nur zu erarbeiten?

Solange Sie in sich tragen: „Geld ist Kampf“, „Ich bin nicht gut mit Zahlen“, oder „Wer viel verlangt, ist arrogant“ – spiegelt sich dies in Ihrem unternehmerischen Handeln. Sie werden sich unter Wert verkaufen, unsicher auftreten, wenig verlangen und sich zu wenig Unterstützung holen – und sich irgendwann fragen, warum alles so anstrengend ist.

Die richtige Beziehung zu Geld als Start in die Selbstständigkeit

Jede Frau, die sich selbstständig machen will, bringt eine Geschichte mit. Und oft auch eine ganze Sammlung von Glaubenssätzen über Geld, Leistung, Wert und Erfolg. Diese wirken mit – ob bewusst oder nicht.



Die Wahrheit ist: Gründen darf leicht sein, darf Freude machen und darf Sie beflügeln. Werden Sie dabei Herausforderungen haben? Oh ja. Vielleicht sogar jede Menge. Doch Sie werden Sie meistern und daran wachsen. Und Sie werden zu Recht stolz auf sich sein und vor sich selbst verneigen. Es ist Zeit für eine neue Kultur des Gründens, verbunden mit der Frage: Was wäre, wenn dein Unternehmen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch emotional erfüllend wäre? Was wäre, wenn es Freude macht und leicht gelingt?