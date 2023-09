Von 5. bis 9. September 2023 finden im polnischen Danzig die EuroSkills 2023 statt. Hier berichten wir für Sie über die wichtigsten Ereignisse sowie Ergebnisse, Emotionen und strahlende Siegerinnen und Sieger. Zudem werfen wir den ein oder anderen Blick "hinter die Kulissen". Bleiben Sie auf dem Laufenden!

Von Niklas Ramminger

handwerk magazin begleitet Ereignisse, Emotionen, Jubel und noch viel mehr bei den EuroSkills 2023 in Danzig. - © WorldSkills Germany / Frank Erpinar

Neuigkeiten, Hintergründe, Ergebnisse: Mit unserem Überblick über die jeweiligen Wettkampftage sind Sie in Sachen EuroSkills 2023 in Danzig immer auf dem neuesten Stand.

Bei der Berufseuropameisterschaft in Polen gehen mehr als 600 Fachkräfte in 43 Disziplinen an den Start. Insgesamt nehmen 32 Nationen am Wettbewerb teil. Das Team Germany tritt mit 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 27 Skills an. Das deutsche Team für Danzig umfasst etwa 70 Personen.

Begleiten Sie das Team Germany!

Mit unseren Bildern, Videos, Links und Infos können Sie die deutschen Handwerkerinnen und Handwerker bei ihrem Abenteuer in Danzig jeden Tag ein Stück begleiten. Los gehts:

Eröffnungstag: 5. September 2023

+++ 18:00 Uhr +++

Auch aus den kleinsten Ländern Europas sind Teilnehmer dabei. Das Team aus Liechtenstein besteht nur aus dem Elektroinstallateur Julian Büchel und dem CNC-Fräser Silas Messmer mit den Experten Claudio Nigg und Severin Holderegger. Da in Liechtenstein unter 40.000 Menschen leben, sind damit rund 0,0001 Prozent der Population bei den EuroSkills in Danzig dabei. Im Vergleich: das 70 Menschen umfassende deutsche Team machen nur 0,0000008 Prozent Deutschlands aus.

Das kleine Team aus Liechtenstein vor der Abreise zu den EuroSkills 2023 in Danzig. - © worldskills_liechtenstein/Instagram

Um 19:30 Uhr startet die Eröffnungszeremonie. Wenn Sie sehen wollen, wie die Teams der verschiedenen Nationen in das das Stadion einlaufen, dann empfehlen wir den offiziellen Livestream:

+++ 16:00 Uhr +++

Der heutige "familiarization day" (zu deutsch "Kennenlerntag") ist zwar noch kein offizieller Wettkampftag, trotzdem befinden sich die Teilnehmer bereits in den Aufbauhallen. Dort können sich die Handwerker schon mal mit den Materialien vertraut machen, Bauteile auspacken und begutachten. Dazu kann sich jeder vorab seinen Arbeitsplatz einrichten und wichtige organisatorische Punkte wie Pausenzeiten werden besprochen.

Aktuelle Bilder und Eindrücke finden Sie auf der offiziellen Instagram-Seite der EuroSkills: hier entlang!

Auch das deutsche Nationalteam der Stuckateure hat die ersten Bilder auf Instagram veröffentlicht:

image EuroSkills 2023 in Danzig: Erste Eindrücke vom Nationalteam der Stuckateure "United by skills" ist das Motto der EuroSkills 2023. - © nationalteam_Stuckateure/Instagram

In der "Polsat Plus Arena Gdańsk" findet heute Abend die Eröffnungszeremonie der EuroSkills statt. - © nationalteam_Stuckateure/Instagram

Blick auf den Sonnenuntergang von der Arena aus. - © nationalteam_Stuckateure/Instagram

Das Team Germany auf dem Weg zu den Aufbauhallen. - © nationalteam_Stuckateure/Instagram

Die polnischen Hafenstadt Danzig ist Gastgeber der diesjährigen EuroSkills. - © nationalteam_Stuckateure/Instagram

Die Wettkampfflächen der Stuckateure bei den EuroSkills 2023. - © nationalteam_Stuckateure/Instagram

Am "familarization day" konnten sich die Teilnehmer heute auf die Wettkämpfe vorbereiten. - © nationalteam_Stuckateure/Instagram

+++ 12:00 Uhr +++

Heute ist es endlich soweit. Nach monatelanger Vorbereitungszeit werden heute Abend die EuroSkills 2023 eröffnet. In der "Polsat Plus Arena Gdańsk" startet um 19:30 Uhr die Eröffnungszeremonie. In dem Stadion mit über 41.000 Plätzen, errichtet für die Fußball-Europameisterschaft 2012, laufen heute Abend die 32 Teams aus den verschiedenen Nationen ein.

Funfact: 2021 fand in dem Stadion an der Ostsee das Fußball Europa-League-Finale zwischen dem FC Villareal und Manchester United statt. Auf dem Feld standen Fußballgrößen wie Paul Pogba, Marcus Rashford und Bruno Fernandes. Heute werden in diesem Stadion keine Fußballmillionäre umjubelt, sondern die talentiertesten Berufseinsteiger. Und eins ist klar: den ehrlicheren Beruf haben die jungen Handwerkerinnen und Handwerker.

Zur Einstimmung der offizielle Trailer zu den EuroSkills 2023: