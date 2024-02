Für mittelständische Unternehmen stellt die Positionierung ihrer Webseiten in den oberen Rängen der Suchmaschinenergebnisse eine enorme Herausforderung dar. Neben der Identifizierung relevanter Keywords müssen sie sich auch mit den aktuellen Entwicklungen in der Welt der Suchmaschinenoptimierung (SEO) auseinandersetzen.

Gutes SEO, gute Auftragslage: Darauf sollten Betriebe Wert legen. - © cacaroot - stock.adobe.com

Um Marktanteile zu gewinnen, müssen sich Handwerksbetriebe auch mit dem Content auf ihrer Website auseinanderzusetzen. Je besser die Inhalte von Google bewertet werden, desto weiter oben wird der Betrieb bei den Suchergebnissen gelistet. SEO-Experte Phil Poosch verrät, auf welche Aspekte mittelständische Unternehmen im Bereich SEO besonders beachten sollten – und wie sie sich Schritt für Schritt ein besseres Ranking bei Google und Co. sichern.

Schritt 1: Lokale SEO-Optimierung

Zunächst sollten Handwerksbetriebe ihre Suchmaschinenoptimierung auf lokale Suchanfragen fokussieren. Dies beinhaltet die Optimierung auf lokale Keywords, die Eintragung in regionale Verzeichnisse und das Sammeln von Bewertungen von Kunden aus der näheren Umgebung. Durch eine starke lokale Präsenz können sie in den Suchergebnissen für ihre Region besser positioniert werden.

Schritt 2: Mobile Optimierung

Da immer mehr Nutzer über Smartphones und andere mobile Geräte auf das Internet zugreifen, ist es für Handwerksbetriebe essenziell, eine entsprechend darauf ausgerichtete Webseite zu haben. Hierfür sind ein responsives Webdesign, das sich automatisch an verschiedene Bildschirmgrößen anpasst, sowie schnelle Ladezeiten unerlässlich – nur so lässt sich eine erstklassige Nutzererfahrung gewährleisten, was auch das Suchmaschinen-Ranking positiv beeinflusst.

Schritt 3: Qualitativ hochwertiger Content

Die Erstellung von ansprechenden, relevanten und informativen Inhalten ist auch in Bezug auf die Suchmaschinenoptimierung ein Schlüsselelement. Handwerksunternehmen sollten deshalb regelmäßig Content veröffentlichen, der für ihre Zielgruppe wirklich von Interesse ist und idealerweise aktuelle Themen aufgreift: beispielsweise Anleitungen, Tipps zur Instandhaltung oder Trends im Handwerksbereich.

Schritt 4: Einsatz von Keywords

Zwar sind sie keineswegs der alleinige Erfolgsfaktor im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, dennoch spielen Keywords auch heute noch eine wichtige Rolle. Um die wichtigsten Schlagworte und Suchbegriffe potenzieller Kunden zu identifizieren, beginnt der Prozess mit einer präzisen Zielgruppenanalyse. Durch Brainstorming und den Einsatz von Tools wie Google Keyword Planner oder SEMrush werden relevante Begriffe ermittelt, die das Suchvolumen und die Wettbewerbssituation berücksichtigen. Die Einblicke aus der Analyse von Wettbewerberseiten und die Berücksichtigung von Long-Tail-Keywords, welche spezifischere Suchanfragen und oft eine höhere Konversionsrate aufweisen, sind dabei von großem Wert.

Nach der Identifizierung der Keywords ist eine sorgfältige Integration in die Inhalte erforderlich – insbesondere in Titeln, Meta-Beschreibungen, Zwischenüberschriften und dem Fließtext der Webseite, ohne den natürlichen Lesefluss zu beeinträchtigen. Außerdem sichert die kontinuierliche Überprüfung und Anpassung der gewählten Schlagworte die Effektivität der SEO-Strategie und stellt sicher, dass die Inhalte weiterhin relevant bleiben und die Sichtbarkeit der Webseite in den Suchmaschinenergebnissen verbessert wird.

Schritt 5: Backlinks und Netzwerkpflege

Der Aufbau von Backlinks, also Links von anderen zur eigenen Seite, kann die Glaubwürdigkeit und Autorität einer Webseite in den Augen von Suchmaschinen erhöhen. Handwerksbetriebe können dies durch Netzwerkaufbau, Partnerschaften mit lokalen Unternehmen, Branchenverbänden oder durch Gastbeiträge auf relevanten Webseiten erreichen.