26.02.2018

Workers Cast Der Azubi-Versteher

Aufträge gibt es genug – doch leider fehlen vielen Handwerksunternehmen die passenden Fachkräfte. Schwierigkeiten haben Betriebe insbesondere dabei, gute Auszubildende zu finden. Dass das aber durchaus möglich ist, beweist Malermeister Michael Kiwall. Im aktuellen Podcast spricht er über den Erfolg seiner Azubi-Akademie.

von Jörg Mosler

Im Handwerk klagen beinahe alle Betriebe über fehlende Auszubildende und schlechte Schulabgänger. Michael Kiwall hingegen tut etwas gegen die sinkenden Azubizahlen: für sich und sein Unternehmen namens Wandveredler, insbesondere aber für die jungen Menschen. Der Maler- und Lackierermeister aus dem nordrhein-westfälischen Herdecke hat für seine Auszubildenden eine eigene Azubi-Akademie ins Leben gerufen. Wie und warum sein preisgekröntes Konzept so gut funktioniert, verrät er im Interview mit Podcast-Macher Jörg Mosler.

Auf die Vision kommt es an

Michael Kiwall hatte bereits an seinem ersten eigenen Ausbildungstag eine klare Vorstellung: Er würde einmal Meister mit eigenem Betrieb sein. Und so ist es auch gekommen. Heute beschäftigt er fünf Gesellen und vier Auszubildende. Sein Ziel ist es, junge Menschen zu fördern und zu fordern. Aus diesem Anspruch heraus hat Kiwall 2011 seine Azubi-Akademie gestartet. Im Interview mit Jörg Mosler spricht der Malermeister darüber, was die Ausbildung in seinem Betrieb so erfolgreich macht.

Außerdem geht es in dem Gespräch der beiden Handwerker auch darum, weshalb das Handwerk mit sinkenden Bewerberzahlen zu kämpfen hat und was geschehen muss, damit das teilweise schlechte Image der Branchen in ein positives verwandelt werden kann. Neugierig? Dann hören Sie doch direkt mal rein!

Das könnte Sie auch interessieren

Details zur Azubi-Akademie von Michael Kiwall: https://www.wandveredler.de/azubi-akademie/

Mehr Infos zu Jörg Moslers neuem Buch „Die F@chkräfteformel":http://bit.ly/mehr-info

Kostenlose Tipps gegen Fachkräftemangel von Jörg Mosler in seinem Shop: www.joerg-mosler.de/buecher

Direktlink zum Workers Cast via iTunes: https://itunes.apple.com/de/podcast/workerscast-der-podcast-f%C3%BCr-handwerksunternehmer/id1195180874?mt=2