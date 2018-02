14.02.2018

TV-Spot von "Das Handwerk" Auf der Suche nach Erfüllung? Ab ins Handwerk!

Angelehnt an das Western-Genre erzählt "das Handwerk" in einem neuen TV-Spot, der ab 16. Februar 2018 bundesweit zu sehen ist, die Geschichte eines erfüllten Arbeitstags. Er soll die filmische Antwort geben auf die Kampagnen-Leitfrage "Und? Was hast du heute gemacht?". handwerk magazin verrät, was die Zuschauer erwartet.

von Ramón Kadel

"Und? Was hast du heute gemacht?" Mit diesem Slogan möchte "das Handwerk" junge Menschen dazu bringen, ihre Erfüllung im Handwerk zu suchen. Jetzt auch mit einem TV-Spot im Western-Style. - © das Handwerk

"Da hilft auch keine priesterliche Beschwörung mehr: Eine marode Heizung droht das Haus einer alten Dame zu zerstören. Ihre Verzweiflung ist groß. Ein Zupfinstrumentenmacher stimmt auf seinem Banjo eine Westernmelodie an, als Rettung naht: ein wortkarger Handwerker, bewaffnet mit einem Schraubenschlüssel, bereit für das Duell. Funken fliegen und Öl spritzt, während er voller Hingabe und Akribie die alte Heizung durch ein neues, modernes Modell ersetzt. Den Gegner mit purer Handwerkskraft bezwungen, strahlt sein Gesicht Erfüllung und Stolz aus. Begleitet von einer Malerin und dem Zupfinstrumentenmacher fährt er gen Sonnenuntergang davon – auf zur nächsten handwerklichen Heldentat." So beschreibt "das Handwerk" seinen neuen TV-Spot, der ab 16. Februar 2018 zu sehen ist.

"Wer berufliche Erfüllung sucht, ist im Handwerk richtig"

Angelehnt an das Western-Genre erzählt "das Handwerk" auf diese Art und Weise bundesweit die Geschichte eines erfüllten Arbeitstages. Die Botschaft: Wer berufliche Erfüllung sucht, ist im Handwerk richtig. So überrascht es dann auch nicht, dass "das Handwerk" den Zuschauer am Ende mit einem Augenzwinkern und zugleich breiter Brust fragt: "Und? Was hast du heute gemacht?"

Filmische Antwort auf Imagekampagne 2018

Werbefilmregisseur Tore Frandsen gibt mit dem Spot die filmische Antwort auf die gleichlautende Leitfrage der diesjährigen Imagekampagne, mit der "das Handwerk" zur Auseinandersetzung mit den Maßstäben beruflicher Erfüllung aufruft. "Die Handwerker im TV-Spot zeigen stellvertretend für ihre 5,4 Millionen Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, welche Momente sie mit Stolz erfüllen – von der Problemlösung mit handwerklichem Geschick bis zum zufriedenen Kunden“, sagt Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks.

TV-Spot läuft bei allen wichtigen Sendern und auf YouTube

Der neue Spot des Handwerks ist als 20-Sekünder vom 16. Februar bis 1. März in den Werbesequenzen von RTL, SAT.1, VOX, Super RTL, RTL 2, ProSieben, n-tv, DMAX, Welt, Sport1 und ARD zu sehen. In einer Langfassung wird er zudem auf handwerk.de dem YouTube-Kanal des Handwerks, auf zdh.de und zahlreichen Webseiten von Handwerksorganisationen veröffentlicht.

Bundesweite Plakate, Infoscreens und Busbeklebungen sollen begleitend zum Clip auf die vielfältigen Momente der Erfüllung in handwerklichen Berufen aufmerksam machen. Zusätzlich ruft "das Handwerk" über Online- und Social-Media-Aktionen auch junge Menschen zur Auseinandersetzung mit dem Thema auf.