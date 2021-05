31.05.2021

Workers Cast - Solo Mitarbeitergewinnung: 7 Tipps, um eine Stellenanzeige aufzuwerten

Langweilige und nichtssagende Stellenanzeigen bringen Handwerksunternehmen heute keine Mitarbeiter mehr ein. Zumindest keine motivierten Fachkräfte. Denn gute Mitarbeiter erwarten genaue Informationen von einer Stellenanzeige. Und Authentizität. Worauf es ankommt, verrät dieser Workers Cast.

von Jörg Mosler

Stellenanzeigen sind ein wichtiger Teil der Mitarbeiter- und Azubigewinnung. Leider setzen viele Handwerksunternehmer sie nicht wirklich effektiv ein. Dabei könnten sie es mit sieben Tipps viel besser machen. Welche Tipps das sind und wie Stellenanzeigen zu einem wirksamen Anziehungsfaktor für das Unternehmen werden, erfahren Chefs in diesem Workers Cast.

Was Mitarbeiter wünschen

Was genau ist eigentlich eine Stellenanzeige? Ein Zeitungsinserat? Oder ein Social Media-Post? Weder noch, denn Stellenanzeigen müssen sehr ausführlich sein, um dem Bewerber eine genaue Vorstellung über den Job zu geben. Was genau in diese Anzeige auf der eigenen Website hineingehört, um sie interessanter und informativer zu gestalten, das verrät diese Podcast-Folge.

