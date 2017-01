Sie gehören zu den Unternehmerfrauen im Handwerk, sind selbstständige Handwerksunternehmerin, mitarbeitende Partnerin oder Familienangehörige? Oder kennen Sie eins dieser Multitalente? Wunderbar!





handwerk magazin sucht Unternehmerfrauen im Handwerk 2017!





Oft ist sie Personalchefin, Buchhalterin, Marketingfrau und Familienmanagerin in einem. Eine wahre Alleskönnerin, die nicht nur als Schaltzentrale des Unternehmens, sondern auch als Ruhepol im Aktions- und Spannungsfeld von Meister und Familie, Mitarbeitern und Kunden, immer die richtige Balance findet.







Wer wird ausgezeichnet?



Der Preis wird an zwei Unternehmerfrauen in den Kategorien mitarbeitende Unternehmerfrau und selbstständige Unternehmerfrau vergeben.





Die Siegerinnen werden bei der Preisverleihung im Rahmen des Bundeskongresses der Unternehmerfrauen im Handwerk mit je einer Urkunde und einem Preisgeld in Höhe von jeweils 2500,- Euro geehrt.



