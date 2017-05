10.05.2017

Ausnahmen der Ladenöffnungsregeln So lange dürfen Bäcker am Muttertag öffnen

Im deutschsprachigen Raum wird der Muttertag jedes Jahr am zweiten Sonntag im Mai begangen. Für solche Tage haben alle Bundesländer Ausnahmevorschriften zum Verkauf von Backwaren an Sonn- und Feiertagen in die jeweiligen Ladenöffnungsgesetze aufgenommen. Ein kleiner Überblick über Regeln und Ausnahmen.

von Ramón Kadel

Die erlaubten Öffnungszeiten für Bäcker zum Muttertag sind je nach Bundesland unterschiedlich. - © monropic/Fotolia.com

Der Muttertag ist, auch wenn er es sicher verdient hätte, kein gesetzlicher Feiertag. Er gilt als normaler Sonntag.

Bei den Details zu den Sonn- und Feiertagsöffnungszeiten von Bäckereien gibt es laut Experten der ARAG Versicherung folgende Unterschiede in den Bundesländern: