30.11.2016

Betriebsübergabe Die Nachfolge rechtzeitig sichern

Bis 2019 stehen dreimal mehr Firmen zur Übergabe an, als es zuletzt überhaupt potenzielle Nachfolger gab. Und die Schere wird sich laut Analyse der KfW-Mittelstandsbank noch weiter öffnen. Wie Betriebsinhaber es dennoch schaffen, ihr Lebenswerk und den Ruhestand zu sichern.

von Frank Pollack

Was auch immer passiert: Die Leitung der Firma ist durch die Familie abgesichert. Dachte Rolf Steffen bis vor elf Jahren. „2005 war diese Gewissheit plötzlich passé“, berichtet der Heizungsbaumeister aus dem rheinländischen Alsdorf. Sein Bruder Udo musste aus gesundheitlichen Gründen unvermittelt aus der Geschäftsführung der „Gebr. Steffen GmbH – Moderne Heiztechnik und Bäder“ in die zweite Reihe zurücktreten.

Wenig später ging auch Rolf Steffens Neffe, der im Betrieb ausgebildet worden war, neue Wege. Und seine älteste Tochter, gerade volljährig, entschied sich für eine berufliche Zukunft im Sozialwesen. „Weil meine Frau und ich uns einig waren, dass auch unsere beiden jüngeren Kinder ihre späteren Berufe ohne Zwänge wählen sollten, musste ich eine Nachfolgelösung organisieren, die ohne familiäre Bindungen funktionierte“, erkannte der Inhaber. Seine Lösung war für ein 40 Mitarbeiter zählendes Familienunternehmen höchst unkonventionell.

Nachfolge ohne familiäre Bindung – die AG als Lösung

Zum Jahresbeginn 2006 wandelte der Firmenchef die GmbH in die „Team Steffen Aktiengesellschaft“ um. Die Aktionärsversammlung, in der der Firmengründer und seine Frau die Mehrheit hielten, berief einen Aufsichtsrat aus nicht zur Familie gehörenden Experten – einem Juristen, einer Steuerexpertin und einem Wirtschaftsberater. Was auch kreditgebende Banken in ihren Ratings honorierten, „denn mit diesem Gremium würde die Firma in jeder Situation handlungsfähig bleiben – selbst wenn ich morgen ausscheiden müsste“, erklärt Steffen.

Gespeist wurde sein Konzept auch aus teils dramatischen Erfahrungen anderer Handwerksunternehmer mit unklaren Nachfolgeregelungen. Denn seit sein Bruder und er 1994 begonnen hatten, ihre Erfahrungen in Seminaren für „Modernes Management im Handwerk“ weiterzugeben, waren die Alsdorfer zu Beratern und Vertrauten von Berufskollegen aus ganz Deutschland geworden. Seine neue Nachfolge-Strategie kommunizierte Rolf Steffen im Unternehmen offen: „Jeder hat die Chance, hier künftig Chef zu werden“, ermunterte der damals gerade 45-Jährige seine Mitarbeiter auf einer Betriebsversammlung, sich ins Gespräch zu bringen.

Zahl der potentiellen Nachfolger nimmt dramatisch ab

„Dass Unternehmer so frühzeitig ihre Nachfolge in Angriff nehmen, ist äußerst selten“, bescheinigt Jürgen Stegemann (Langelsheim), anerkannter KfW-Berater mit 20 Jahren Erfahrung beim Generationswechsel im Handwerk. So zeigte eine Befragung von KfW Research und Creditreform kürzlich, dass mehr als ein Drittel aller Firmenchefs, die innerhalb der nächsten drei Jahre ihren Chefsessel räumen möchten, noch über keinerlei konkrete Planung verfügen. Drei Jahre sind aber, „wenn erst noch ein Nachfolger gefunden und die Firma für die Übergabe attraktiv gemacht werden muss, eine kurze Zeit“, mahnt Experte Stegemann.

Das gilt umso mehr, da sich der Markt in den nächsten Jahren weiter zu Ungunsten der Übergabeplaner verschieben wird, wie KfW Research in einer aktuellen Studie verdeutlicht: Bis zum Jahr 2018 steht bei 620.000 mittelständischen Unternehmen eine Übergabe oder der Verkauf an, das sind 17 Prozent aller Mittelständler. Laut KfW-Analyse decken potenzielle Übernahmegründer gerade ein Drittel des Bedarfs ab. Denn die nachrückende Generation ist zahlenmäßig bedeutend kleiner und hat mehr berufliche Alternativen als frühere Jahrgänge.

Fünf Jahre nach einem Nachfolger gesucht

Wie schwer es schon heute ist, selbst für gut aufgestellte Firmen eine Übergabe auf den Weg zu bringen, darüber könnten Horst-Dieter Grimmer und seine Frau Maxi mittlerweile ein Buch schreiben. „Zu meinem 64. Geburtstag haben wir beschlossen, aktiv nach einem Nachfolger für unsere beiden Gebäudereinigungsbetriebe zu suchen“, berichtet der heute 69-Jährige, „vor gut drei Monaten haben wir den Verkauf besiegelt.“ Dazwischen lag für seine Frau und ihn eine fünfjährige Odyssee. Weil weder in der Familie noch unter den insgesamt etwa 100 Beschäftigten der Firmen in Lutherstadt Eisleben und Sangerhausen (beides Sachsen-Anhalt) ein potenzieller Nachfolger auszumachen war, beschlossen die Inhaber, außerhalb des Firmenumfelds nach einem neuen Firmenchef zu suchen.

Börsen und Kammern helfen bei der Vermittlung

Wichtigstes Fahndungsinstrument wurde neben ihrem persönlichen Netzwerk die Unternehmensbörse nexxt-change.org. Chiffrierte Anzeigen, die das Paar mit Unterstützung von Antje Leuoth von der Handwerkskammer Halle schaltete, bescherten ihnen rund 50 Anfragen. „Einige Interessenten entpuppten sich als Glücksritter, als Firmenaufkäufer oder als provisionshungrige Vermittler“, schränkt Horst-Dieter Grimmer ein. Solche Kontakte beendete der erfahrene Unternehmer oft nach nur einem Telefonat. Mit gut einem Drittel der Anfrager verabredete er sich persönlich – mit höchst unterschiedlichen Erfahrungen. „Manche Gesprächspartner wollten nur den Markt sondieren, andere hatten überhaupt keine Vorstellungen von der Branche. Einmal wurde ich sogar versetzt“, schildert er eher unerfreuliche Episoden.

Woran Verhandlungen mit Nachfolgekandidaten scheitern

Doch es gab auch vielversprechende Verhandlungen. Ein sächsischer Branchenkollege, mit dem die Mansfelder auf einer Wellenlänge lagen, verzichtete zu ihrem Bedauern auf ein Gebot, weil er fürchtete, sich mit dem Erwerb der viermal größeren Firmen zu verheben. „Ein anderer Interessent erhielt keine Finanzierung“, bedauert Grimmer. „Mit einem weiteren Bewerber brachen wir die Verhandlungen eine Woche vor dem vereinbarten Notartermin ab, als wir erfuhren, dass er die Barreserve, die wir zur Zahlung der ersten Rechnungen und Löhne in den Betrieben belassen wollten, mit für die Zahlung des Kaufpreises verplant hatte.“

„Wir wollten – schweren Herzens – unser Lebenswerk abgeben“, erklärt Maxi Grimmer-Trnka, „aber doch nicht unsere treuen Mitarbeiter verkaufen.“ Zwischenzeitlich hätten sie durchaus überlegt, die Firma zu schließen. Dass es nicht so weit kam, war Antje Leuoth zu verdanken. Als Dirk Schatz, der ehemalige Landrat, Ende 2015 auf der Suche nach einem Handwerksbetrieb bei ihr anklopfte, gab ihm die Beraterin Grimmers Visitenkarte: „Mein Bauchgefühl sagte mir, dass die Chemie zwischen dem Finanzwirt und den kaufmännisch solide agierenden Gebäudereinigern harmonieren würde.“ Womit sie goldrichtig lag. „Wir haben uns im Februar das erste Mal getroffen. Im Mai stand der Businessplan, im Juli die Finanzierung“, freut sich Dirk Schatz, „am 1. August haben wir den Kaufvertrag unterzeichnet.“

Bis Dezember arbeiten die Seniorchefs noch im Unternehmen mit – für ein symbolisches Gehalt. „Das erleichtert es Kunden und Mitarbeitern, aber auch den Grimmers und mir, in die neue Situation hineinzuwachsen“, erklärt der Nachfolger.

Die Übergabephase entscheidet, ob es funktioniert

„Die Gestaltung der Übergabephase ist entscheidend in jedem Nachfolgeprozess“, weiß Berater Dirk Schadow in Hürth. Da viele Wechsel auch an der Fianzierung der Übergabe scheitern, hat der bei der KfW-Bank akkreditierte Nachfolgeexperte und Interimsmanager ein in der Handwerkspraxis inzwischen bewährtes Modell entwickelt, um die oft hohe Kreditbelastung für den Nachfolger zu verringern.

Bei Rolf Steffen und seinem Nachfolger Benjamin Quauke blieben die Eigentumsverhältnisse im Unternehmen unangetastet. Gleichwohl arbeitete Quauke, bevor er im Mai 2016 die alleinige Führung der Team Steffen AG übernahm, zwei Jahre an der Seite seines Vorgängers als Vorstand. „Dem Aufsichtsrat fiel es danach leicht, meinem Vorschlag zu folgen, dass er das Unternehmen mit inzwischen 70 Mitarbeitern und einer Bilanzsumme von 1,5 Millionen Euro künftig allein führen soll“, freut sich der Senior.

Dass die Wahl auf den gerade 31-Jährigen Sanitär- und Heizungsbaumeister fallen würde, war kaum abzusehen, als Rolf Steffen seine Mitarbeiter 2006 ermuntert hatte, sich für den Chefsessel zu bewerben. Damals war der gebürtige Thüringer nicht mit im Raum. Nach einer erfolgreichen Ausbildung bei Team Steffen hatte ihm der Firmenchef aufgrund der schlechten konjunkturellen Lage 2004 keine Festanstellung anbieten können. „Im Nachhinein war der Weggang ein für mich entscheidender Schritt“, sagt Quauke heute, „denn ich kam fünfeinhalb Jahre später mit Meistertitel, Praxiserfahrung und als Führungskraft zurück.“ Bei Team Steffen stieg er in kurzer Zeit vom Kundendiensttechniker zum Prokuristen auf und baute das Objektgeschäft deutlich aus.

Chef muss nicht Eigentümer sein

Die Tatsache, als Chef zu agieren ohne Eigentümer zu sein, bremst die Motivation des Nachfolgers keineswegs. „Ich musste mich nicht verschulden“, sieht der Familienvater die Vorteile, „habe trotzdem volle Entscheidungsfreiheit und partizipiere durch eine Gewinnbeteiligung – wie übrigens alle Mitarbeiter im Betrieb – angemessen am Erfolg.“ „Eine Unternehmensbeteiligung ist in etwa zwei Jahren vorgesehen“, ergänzt Mehrheitsaktionär Rolf Steffen, der sich mit 56 Jahren nun dem Ausbau seiner TÜV-zertifizierten Seminare „Profis im Handwerk“ widmen will. Auch dort blickt er fünf bis zehn Jahre voraus: „Die Suche nach meinem Nachfolger hat schon begonnen.

Wie Nachfolger den richtigen Betrieb finden

An Unternehmern, die ihr Lebenswerk jetzt übergeben möchten, herrscht kein Mangel. Trotzdem stehen interessierte Nachfolger vor der Frage: Wie finde ich die Firma, die zu mir passt? Jürgen Stegemann, Unternehmensberater mit Top-Bewertungen in Langelsheim (Harz), hat die erfolgversprechendsten Informationsquellen für Einsteiger zusammengestellt.

Unternehmensbörsen

Die Onlinebörse nexxt-change.org bringt Übergabeplaner und potenzielle Nachfolger zusammen. Sie wird vom Bund, der KfW und Wirtschaftsorganisationen wie dem Zentralverband des Deutschen Handwerks in Berlin getragen. Inserate können über die Handwerkskammern (die dazu auch beraten) kostenfrei aufgegeben werden. Ähnliche Funktionalitäten, allerdings zum Teil kostenpflichtig, bietet die Deutsche Unternehmerbörse (dub.de). Potenzielle Nachfolger können jedoch auch hier kostenfrei nach Einstiegsmöglichkeiten suchen.

Handwerkskammern

Unternehmer, die einen Nachfolger suchen, wenden sich häufig an ihre Kammer. Die dortigen Betriebsberater können in aller Regel Kontakte zu Inhabern vermitteln, die inhaltlich und auch menschlich zum Suchprofil passen könnten. Auch Infoveranstaltungen zum Thema Nachfolge sind für Übernehmer interessant, da sie dort direkt auf übergabewillige Unternehmer treffen.

Verbände

In nahezu allen Branchen und Regionen gibt es Zusammenschlüsse oder auch informelle Treffen von Firmeninhabern, vom Interessenverband bis hin zum Unternehmer-Stammtisch. Die meisten sind im Internet oder in Sozialen Netzwerken zu finden. Suchen Sie die für Sie interessantesten in Ihrer Wunschbranche und Zielregion heraus. Fragen Sie die Organisatoren, ob unter den Mitgliedern auch solche auf Nachfolgersuche sind. Bitten Sie, am nächsten Treffen teilnehmen und sich dort einmal vorstellen zu dürfen. Auch Anzeigen in Fach- und Lokalmedien können durchaus vielversprechend sein.

Privates Umfeld

Ob bei Familienfeiern, auf Partys bei Freunden oder beim Small Talk auf einem Firmenevent: Sie sollten keine Gelegenheit auslassen, Ihren Gesprächspartnern mitzuteilen, dass Sie eine Firma zur Übernahme suchen. Die Praxis zeigt: Die Chance, durch Mundpropaganda im Freundes- und Bekanntenkreis fündig zu werden, ist meist größer als vermutet. Vor allem dann, wenn Sie sich so gut präsentieren, dass Ihr Gegenüber Sie im Gedächtnis behält und guten Freunden weiterempfiehlt.