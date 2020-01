06.01.2020

Workers Cast - Solo Zum Start ins Jahr 2020: Die persönlichste Folge aller Zeiten

Wer für 2020 den Vorsatz gefasst hat, sich beruflich fit zu machen, der ist hier genau richtig. Denn die aktuelle Folge des Workers Cast birgt einige spannende Überraschungen: Persönliche Hintergründe, private Einblicke und praktische Übungen.

von Jörg Mosler

Ein Podcast wie ein Überraschungs-Ei: Das Jahr 2020 startet beim Workers Cast mit drei spannenden Überraschungen, denn die erste Folge

enthält exklusiv den ersten Ausschnitt aus dem Hörbuch zum neuen Buch, das bald erscheint,

verrät eine Menge privater Hintergründe, denn es ist das persönlichste Kapitel, das ich jemals geschrieben habe,

offenbart eine Übung, die jedem helfen wird, das eigene Potenzial voll auszuschöpfen.

Vorsätze für das neue Jahr

So kann das Jahr 2020 starten. Schließlich hat doch fast jeder insgeheim wieder den ein oder anderen guten Vorsatz für das neue Jahr gefasst. Wer sich vorgenommen hat, sein berufliches Potenzial noch besser auszuschöpfen, und wer sich vielleicht sogar ein bisschen verändern will, der sollte unbedingt in diese Folge des Workers Cast reinhören.

