07.02.2021

Workers Cast - Solo Ziele definieren: Warum es wichtig ist, über Grundsätze nachzudenken

Im Arbeitsalltag kann es schnell passieren, dass Unternehmer sich in Fachlichem oder Teilproblemen verzetteln. Dann verlieren sie das Ziel ihres Betriebs aus dem Blick. Warum es wichtig ist, immer wieder über Grundsätzliches nachzudenken, verrät dieser Workers Cast.

von Jörg Mosler

Auf die Frage, welches Ziel sie mit ihrem Unternehmen verfolgen, antworten viele Unternehmer: Geld verdienen. Doch das ist eine falsche Herangehensweise. Das Ziel, das Unternehmer mit ihren Betrieben ansteuern, ist eigentlich ein anderes. Und darüber sollte sich jeder bewusst werden. Weshalb das so wichtig ist, erfahren Chefs in dieser Podcast-Folge.

Autos sind nicht zum Tanken da

Denn jeder Unternehmer sollte genau wissen, wofür er und sein Betrieb stehen. Nur so gelingt es, auch andere für die eigene Arbeit zu begeistern. Seien es Kunden oder auch Mitarbeiter. Welche Frage sich Unternehmer stellen sollten, und was das mit dem Tanken eines Autos zu tun hat, erfahren sie in diesem Workers Cast.

