08.09.2019

Workers Cast - Talk Gemeinsam junge Menschen vom Handwerk begeistern – Im Gespräch mit Mirko Siegler vom IIB

„Gemeinsam sind wir stark“; „eine Hand wäscht die andere“: Was der Volksmund schon lange weiß, zeigt sich auch im Handwerk. Denn bei Herausforderungen wie dem Fachkräftemangel können Netzwerke und Zusammenschlüsse einiges bewirken. Mirko Siegler, Präsident des iib, spricht im aktuellen Workers Cast über einige Initiativen.

von Jörg Mosler

Das Handwerk steht bei vielen jungen Menschen nicht auf den vorderen Rängen, was die Berufswahl betrifft. Doch warum ist das so? Und wie können Handwerker selbst etwas daran ändern? Indem sie selbst etwas tun, um das Handwerk als Arbeitgeber bekannt und attraktiv zu machen. Netzwerke wie der Internationale Interessenbund Baumetalle können dabei helfen. Wie? Darum dreht sich das Gespräch dieses Podcasts mit Mirko Siegler, Präsident des iib.

Macher sein statt abzuwarten

Zu viele Handwerksunternehmer beschweren sich nur über Fachkräftemangel, ergreifen aber selbst nicht die Initiative. Sie verstecken sich hinter Kampagnen der Verbände und beschweren sich am Ende nur, wenn diese nicht fruchten. Doch jeder kann selbst die Initiative ergreifen. Das kostet vielleicht etwas Zeit, aber führt zum Erfolg. Schließlich ist die Mitarbeitergewinnung eines DER Zukunftsthemen. Dafür müssen sich Unternehmer einfach Zeit nehmen. Tipps, welche Strategien und Initiativen helfen können, hören Sie in dieser Podcastfolge. Mirko Siegler verrät, was der iib anbietet und welche Vorteile das Netzwerk hat. Ich zeige eine branchenübergreifende Sicht auf die Herausforderungen.

