22.03.2021

Workers Cast - Solo Berufliche Veränderungen: Diese drei Zonen sollten Unternehmer kennen

Stillstand heißt Rückschritt, heißt es. In manchen Situationen stimmt das auch. Denn gerade jetzt müssen sich viele Handwerksunternehmer auf neue Wege einlassen, um erfolgreich zu bleiben. Worauf es dabei ankommt und welche drei Zonen sie dafür kennen sollten, das erfahren sie in diesem Workers Cast.

von Jörg Mosler

Viele Unternehmer müssen sich aktuell verändern – ob sie wollen oder nicht. Doch wer neue Wege beschreiten will, sollte einige Punkte beachten, um die Schritte gehen zu können. Ganz wichtig ist das Wissen über insgesamt drei Zonen, die auf dem Weg zur Veränderung relevant sind. Allerdings sollte eine davon nie betreten werden. Welche das ist und warum ein Schritt zurück manchmal hilfreich ist, das verrät dieser Workers Cast.

Impulse erkennen

Was bringt uns eigentlich dazu eine Veränderung anzugehen? Kommt der Impuls von außen oder von innen? Diese Fragen sind für all diejenigen interessant, die sich aktuell beruflich verändern müssen. Denn je nachdem, welche Motive hinter der Veränderung stehen, müssen sich Unternehmer auf unterschiedliche Herausforderungen gefasst machen. Worauf sie besonders achten sollten, erfahren sie in dieser Podcast-Folge.

