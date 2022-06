Der schnelle Weg zum Erfolg klingt eigentlich immer verlockend, ist aber oftmals auch mit Vorsicht zu genießen. So auch bei Trainern, die versprechen, erfolgreiche Social-Media-Auftritte in nur kurzer Zeit zu ermöglichen. Achtung: Diese Coaching-Angebote wollen Handwerksunternehmern häufig einfach nur das Geld aus der Tasche ziehen. Woran Sie seriöse Anbieter erkennen, erklärt Felix Schröder (@gipserfelix) erklärt in der 39. Ausgabe seines Podcasts „Social Handwerk“.

Felix Schröder (@gipserfelix) warnt vor angeblichen Social-Media-Heilsbringern: „Nur ein Bruchteil dieser Trainer arbeitet wirklich seriös.“ – © Willi Schröder GmbH (@gipser.willi.schroeder)

Oft werde ich nach Methoden und Wegen gefragt, wie der Prozess hin zu einem erfolgreichen Social-Media-Auftritt beschleunigt werden kann. Ich verweise dann meistens auf das Lesen von Sachbüchern oder auf Podcasts zu diesem Thema. Manche geben sich damit aber nicht zufrieden und nennen Namen von angeblichen Profis, die den schnellen Erfolg in den sozialen Netzwerken versprechen.

Tausende Euros weg – und kaum Erfolg

Meine Gesprächspartner erzählen mir dann häufig von Online-Coachings oder Social-Media-Trainings, die für mäßigen Erfolg tausende von Euros kosten. Wenn ich mir daraufhin die Profile dieser „Social-Media-Gurus“ anschaue, wird mir einiges klar: Sehr oft sehe ich ein ähnliches Bild dieser angeblichen Heilsbringer.

Es fehlt an den Grundkenntnissen

Leider fehlt es bei den meisten Social-Media-Coaches an den Grundkenntnissen. Nur ein Bruchteil dieser Trainer arbeitet wirklich seriös und bietet hilfreiche Coachings. Es ist ganz einfach: Man muss sich nun einmal wirklich akribisch mit dem Grundthema Social Media auseinandersetzen, um wirklich helfen zu können. Das sehe ich oftmals nicht. Genau das Gleiche gilt auch für Hilfesuchende – setzen Sie sich mit der Social-Media-Welt auseinander! Nur so können Sie erkennen und entscheiden, wer Ihnen wirklich helfen kann.

Viel Spaß mit der aktuellen Folge meines Podcasts „Social Handwerk“ und der Umsetzung meiner Tipps! Alle Folgen des Pocasts finden Sie gesammelt auf der Themenseite „Social Handwerk“ – der Podcast von Felix Schröder (@gipserfelix).