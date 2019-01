14.01.2019

Workers Cast Raus aus der grauen Masse mit Social Media und Provokation

Provokante Slogans, ausführliche Stellenausschreibungen, finanzielle Anreize für Auszubildende: Metzgermeister Steffen Schütze aus Freising sorgt mit originellem Laden und Auftritten auf Facebook und Instagram für seine Bekanntheit. Worauf es ihm ankommt, erklärt Schütze im aktuellen Podcast.

von Jörg Mosler

Wer Mitarbeiter anziehen will, muss auffallen. Aus der grauen Masse der Arbeitgeber herausstechen. Metzgermeister Steffen Schütze aus Freising ist dafür ein Paradebeispiel. Mit pfiffigen und teils gewagten Ideen verschafft er sich – insbesondere im Netz –Aufmerksamkeit. Welche Strategie er dabei verfolgt und wie er auf seine Ideen kommt, erzählt er dir in dieser Folge des Workers Cast.

Aus Liebe zum Handwerk

Steffen Schütze hat nicht den typischen Werdegang zum Metzgermeister hingelegt: Ohne elterlichen Betrieb und ohne Erfahrungen in der Metzgereibranche hat er mit 17 seine Ausbildung gestartet – weil er nicht wusste, was er machen will. Doch schnell hat er die Liebe zum Handwerk entdeckt, Ausbildung und Meisterschule absolviert und 2008 einen eigenen Betrieb gestartet. Was ihm sehr schnell klar wurde: Auch Metzger müssen mehr mit der Zeit gehen und aus der Masse hervorstechen. „Wir müssen auch da Emotionen wecken“, betont er. Die Marketingstrategien hat er sich bei den ganz großen internationalen Unternehmen abgeschaut. Und heute ist sein Betrieb modern und zieht die Blicke der Kunden an. Im Laden ebenso wie im Netz.

Das könnte Sie auch interessieren

Steffen Schützes Homepage: https://metzgerei-hack-freising.de

Steffen Schütze auf Facebook: https://www.facebook.com/Metzgerei.Hack

Der Post „Berufswunsch: Irgendwas mit Tieren“: https://www.facebook.com/Metzgerei.Hack/photos/a.324390357619458/1071806016211218/?type=3&theater

Kostenlose Tipps gegen Fachkräftemangel in meinem Shop: www.joerg-mosler.de/buecher

Meine Facebook-Gruppe „Mitarbeitergewinnung im Handwerk“: http://bit.ly/mitarbeitergewinnung-gruppe

Direktlink zum Workers Cast via iTunes: https://itunes.apple.com/de/podcast/workerscast-der-podcast-f%C3%BCr-handwerksunternehmer/id1195180874?mt=2