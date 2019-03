30.01.2019

Social Handwerk, 1. Folge Probleme des Handwerks mit Social Media bekämpfen

"Social Handwerk" – so heißt der neue Podcast auf handwerk-magazin.de! Felix Schröder, in Instagram-Kreisen als @gipserfelix bekannt, erklärt, wie man als Handwerksunternehmer Social Media optimal einsetzt. In der ersten Folge gibt er einen kleinen Ausblick, wie Du viele Probleme im Handwerk mit Social Media bekämpfen kannst.

von Felix Schröder (@gipserfelix)

Felix Schröder (@gipserfelix) möchte via Social Media zeigen, welches Potenzial im Handwerk steckt. - © Willi Schröder GmbH (@gipser.willi.schroeder)

Mein Name ist Felix Schröder oder in der Social-Media-Welt auch Gipserfelix. Wie es mein Name schon verrät, bin ich Gipser- und Stuckateurgeselle in unserem seit 1962 bestehenden Betrieb Willi Schröder GmbH im pfälzischen Bad Dürkheim. Vor gut eineinhalb Jahren startete ich die Instagram-Seite unseres Betriebs mit der Motivation den Menschen unser Gewerk näher zu bringen. Aus dieser Idee sind zwei der größten Handwerk-Instagramseiten Deutschlands entstanden: @gipser.willi.schroeder mit Stand Januar 2019 rund 6.000 Followern und @gipserfelix mit rund 7.000 Followern (ebenfalls Stand Januar 2019).

Mit Social Media zeigen, welches Potenzial im Handwerk steckt

Genau um dieses Thema soll es in dem Podcast "Social Handwerk" gehen. Ich möchte alle meine Erfahrungen, die ich in dieser Zeit gesammelt habe, und noch sammeln werde, mit Euch teilen. Es ist nicht immer leicht, aber ich bin davon überzeugt, dass viele Probleme, die wir momentan im Handwerk haben, mit Social Media bekämpft werden können. Ich würde mich freuen wenn wir alle ZUSAMMEN etwas bewegen könnten – und der Welt zeigen, welches Potenzial im Handwerk steckt!

Viel Spaß mit der ersten Folge meines Podcasts "Social Handwerk"! Alle Folgen des Pocasts findet ihr gesammelt auf der Themenseite "Social Handwerk" – der Podcast von Felix Schröder (@gipserfelix) .