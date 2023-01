Plug-in-Hybrid, Diesel oder ­Ben­ziner: Der neue Opel Astra Sports ­Tourer zeigt bei der ersten Begegnung viele Facetten.

Stylisch: Sechs Zentimeter kürzer, aber viel Platz für Passagiere und Gepäck. – © Opel

Es sind ja oft die kleinen Eigen­heiten, die einen für sein Gegenüber begeistern. So verhält es sich auch beim neuen Opel Astra Sports Tourer. Wer als Handwerkschef Einkäufe für den Betrieb oder Musterkollektionen in den bis zu 1.634 Liter fassenden Hessen (Rücksitze 40:20:40 umklappbar) wuchten muss, wird sich über die niedrige Ladekante von 60 Zentimetern freuen. Doch damit nicht genug. So verfügen die Verbrenner-Versionen des 4,64 Meter ­langen Kombis über den cleveren Intelli-Space-Ladeboden. Dieser lässt sich kinderleicht mit einer Hand im 45-Grad-Winkel arretieren, auch die Laderaumabdeckung verschwindet ruckzuck an dem ihr zugedachten Platz und fliegt einem nicht plötzlich um die Ohren. Das Beladen der ebenen Fläche klappt insgesamt herrlich einfach – so können Kombis trotz des angesagten SUV-Mainstreams ihre Vorteile ganz klar ausspielen.

Flüsterleiser PHEV

Erstmals schickt der Autobauer den Astra auch als Plug-in-Hybrid in die Schauräume. Maximal 60 Kilometer reines Stromern sind dann drin. Die Ausfahrten rund um Rüsselsheim ­zeigen: Gerade dieser flüster­leise Zeit­genosse macht Lust auf ein weiteres Tête-à-Tête.

Doch auch der 1,5-Liter-Diesel (96 kW/130 PS) steht aufgrund seiner mehr als soliden Vorstellung jedem Handwerksfuhrpark gut zu Gesicht, preislich geht es hier bei 28.067 Euro netto los. 2023 stößt dann noch der reine Elektriker zur Range.

Heißt im Fuhrparkbüro: Erst Touren und Vorlieben genau analysieren, dann kühl rechnen.



Daten: Opel Astra Sports Tourer PHEV Abmessungen (L/B/H): 4.642/1.860/1.443–1.480 mm

(L/B/H): 4.642/1.860/1.443–1.480 mm Radstand: 2.732 mm

2.732 mm Ladevolumen: 516–1.553 l (Verbrenner: 597–1.634 l)

516–1.553 l (Verbrenner: 597–1.634 l) Motor: 1,6-Liter-Turbobenziner (110 kW/150 PS) und Elektromotor (81,2 kW/110 PS)

1,6-Liter-Turbobenziner (110 kW/150 PS) und Elektromotor (81,2 kW/110 PS) Systemleistung: 133 kW/180 PS

133 kW/180 PS Drehmoment: 360 Nm

360 Nm Getriebe: Acht-Stufen-Automatik

Acht-Stufen-Automatik Batterie: 12,4 kW Lithium-Ionen-Akku

12,4 kW Lithium-Ionen-Akku Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h (135 km/h elektrisch)

225 km/h (135 km/h elektrisch) Verbrauch (WLTP): 1,2–1,1 l/100 km

1,2–1,1 l/100 km CO2-Emissionen: 27–25 g/km

27–25 g/km Basispreis (exkl. MwSt.): 33.403 Euro