„Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat es einfach gemacht.“ Nach diesem Motto arbeitet Johann Moissl seit 1993 an Werkzeuginnovationen.

Von Ilka Becirevic

Basteln mit Plan: Johann Moissl hat all seine Innovationen in der heimischen Werkstatt entwickelt. – © Lisa Hörterer

Für Johann Moissl aus dem bayerischen Kröning soll Werkzeug vor allem praktisch sein; je einfacher, desto besser. Dass es dabei auch noch materialsparend und kostengünstig sein kann, ist ein echtes Plus. Schon in seiner Ausbildung stieß der gelernte Metallbauer auf einen zeitintensiven Fließbandvorgang, den er mit einer eigenen Erfindung optimierte.

Innovationen sollen die Arbeit erleichtern

Seitdem hat er über 20 Innovationen entwickelt und umgesetzt, die Handwerkern die Arbeit erleichtern sollen. „Die Ideen kommen immer dann, wenn mich ein marktübliches Produkt wegen des unpraktischen Aufbaus aufregt oder die Funktion zu wünschen übrig lässt“, erklärt Moissl.

Die Idee zu seiner Haupteinnahmequelle, dem Balkonbau, kam ihm, als er an sein eigenes Haus einen Balkon nachträglich anbauen wollte, ohne Stützen. So etwas gab es bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Also probierte Moissl so lange herum, bis es möglich war.

Philosophie: Schräg denken für Neues

Diesen Ansatz verfolgt er bei all seinen Ideen. Wenn ihm eine Lösung für ein Problem einfällt, geht er sofort in seine Werkstatt und tüftelt, bis er mit dem Ergebnis zufrieden ist. So setzt er seine Philosophie um: einfaches Gerät für eine einfache Umsetzung. Und das lohnt sich. Der Gewinn, den seine Innovationen abwerfen, ist etwa sieben- bis zwölfmal so hoch wie die Entwicklungskosten.

Zudem wurden zwei dieser Innovationen im Rahmen der IHM 2018 und 2019 mit dem Bundespreis für hervorragende innovatorische Leistungen für das Handwerk ausgezeichnet.

Aktuell arbeitet Moissl an der Vermarktung seiner neuen Bohrer-Schleifmaschine, die alle Bohreraufsätze von 2- bis 30-Millimeter schleifen kann, klein und übersichtlich ist und dazu auch noch günstiger sei, als andere Schleifmaschinen, die momentan auf dem Markt angeboten werden.