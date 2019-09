10.09.2019

Handwerksordnung Meisterpflicht: Wiedereinführung in zwölf Gewerken

Die Bundesregierung will in zwölf Handwerksberufen die Meisterpflicht wieder einführen, die in diesen Branchen seit der Novelle der Handwerksordnung 2004 weggefallen war. Für diese Berufe gilt die neue Regelung – und das sind die Auswirkungen.

von Reinhold Mulatz

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden von CDU/CSU und SPD im Bundestag, Carsten Linnemann und Sören Bartol, haben sich darauf geeinigt, in zwölf Gewerken zur Meisterpflicht bei einer Betriebsgründung zurückkehren zu wollen. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll jetzt zügig in den Bundestag eingebracht werden, so dass die Änderung der Handwerksordnung zum 1. Januar 2020 in Kraft treten kann. Es geht um diese Berufe:

Für diese 12 Berufe gilt die neue Meisterpflicht:

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger Betonstein- und Terrazzo-Hersteller Estrichleger Behälter- und Apparatebauer Parkettleger Rollladen- und Sonnenschutztechniker Drechsler und Holzspielzeugmacher Böttcher Glasveredler Schilder- und Lichtreklamehersteller Raumausstatter Orgel- und Harmoniumbauer

Bestandschutz für bestehende Betriebe ohne Meister

Die Neuregeleung sieht vor, dass für bestehende Betriebe ein Bestandschutz gilt, so dass kein Handwerker ohne Meistertitel aus den entsprechenden Gewerken um den Fortbestand seines Unternehmens fürchten muss oder die Meisterprüfung nachholen muss.

Mit der neuen Regelung kommen zwölf von 52 Gewerken aus der Anlage B1 wieder in die Anlage A der Handwerksordnung. Im Jahr 2004 wurde auch wegen der damals steigenden Arbeitslosigkeit von der rot-grünen Bundesregierung die Zahl der meisterpflichtigen Handwerksberufe von 94 auf 41 verringert . Das Handwerk war von Beginn an gegen diesen Beschluss.