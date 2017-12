01.12.2017

IHM 2018 Hier kommt die nächste Generation Handwerk

Im März nächsten Jahres zeigen auf der Internationalen Handwerksmesse in München innovative Unternehmer, wie modernes Handwerk aussieht. handwerk magazin zeigt, was die neue Generation anders macht.

von Sarah Sommer

Auf der Internationalen Handwerksmesse (IHM) in München wird vom 7. bis 13. März 2018 die jüngste Generation von Handwerksunternehmern mit ihren Ideen und Projekten im Fokus stehen. Die Idee: Das Beklagen des Nachwuchs- und Fachkräftemangels hilft dem Handwerk kaum weiter. Statt auf die - unzweifelhaft vorhandenen – strukturellen Probleme der Gegenwart einzugehen, richtet die Messe daher den Blick in die Zukunft.

Selbstbewusste Meister und innovative Unternehmer

Im Fokus der Messe werden die vielen jungen Leute stehen, die erkannt haben, dass sie im Handwerk ihre eigenen Ideen verwirklichen, ihre Leidenschaft zum Beruf machen und als selbstbewusste Meister ihres Fachs und innovative Unternehmer auf eigenen Beinen stehen können.

Moderne Handwerksunternehmen werden auf der IHM zeigen, wie all das, was sich junge Menschen heute von ihrem Beruf wünschen und erhoffen, schon längst den Arbeitsalltag prägt: Der selbstverständliche Einsatz digitaler Werkzeuge. Vernetztes Arbeiten auch über Branchengrenzen hinweg. Viel Flexibilität, Raum für individuelle Ideen und Entwicklungsmöglichkeiten, selbstverantwortliche Mitarbeiter sowie - natürlich - Frauen in Führungspositionen und als selbstbewusste Unternehmerinnen.

Kunden, Lösungen und Arbeitswelten

Besucher auf der IHM 2018 sollen sehen und erleben, wie d ynamische, innovative und herausragende Handwerksunternehmen ihre kreativen Arbeits- und Geschäftsmodelle und ihre zukunftsweisenden Ideen und Lösungen vorstellen. Sie alle stehen gemeinsam für die nächste Generation im Handwerk – und für Aufbruchsstimmung statt lähmender Nabelschau.

Aufgeteilt in die drei Themengebiete: Kunden, Lösungen und Arbeitswelten stellt handwerk magazin in Zusammenarbeit mit der IHM in den kommenden Wochen einige Unternehmer vor, die auf der IHM zeigen werden, was sie in Sachen Kunden, Lösungen und Arbeitswelten anders machen.

Mehr Informationen erhalten Sie auch auf der offiziellen Seite: www.ihm.de